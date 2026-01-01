Yopass es un servicio de código abierto para compartir secretos encriptados que te permite compartir de forma segura contraseñas, tokens y archivos confidenciales sin dejarlos en hilos de correo electrónico, registros de chat o tickets de soporte. Los secretos se encriptan en el navegador usando OpenPGP antes de ser enviados al servidor; la clave de desencriptación nunca llega al servidor, por lo que ni siquiera el anfitrión puede leer tus secretos. Cada secreto obtiene una URL única de un solo uso que se autodestruye automáticamente después de ser vista o después de un período de caducidad configurable.

Alojar Yopass en tu propio VPS le da a tu organización un canal privado y auditable para compartir credenciales y datos de configuración confidenciales. No hay cuentas que administrar, ni seguimiento, ni almacenamiento en texto plano, solo una interfaz limpia para intercambiar secretos de forma segura dentro de los equipos o con terceros.