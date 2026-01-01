Implementa Weaviate con instalación de un solo clic.
Base de datos vectorial de código abierto para aplicaciones de IA con búsqueda semántica, búsqueda híbrida e integraciones de LLM.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Weaviate
Weaviate es una base de datos vectorial de código abierto diseñada para aplicaciones nativas de IA. Almacena objetos de datos junto con sus embeddings vectoriales, lo que permite una búsqueda rápida de similitud semántica que va más allá de la coincidencia de palabras clave para encontrar contenido conceptualmente relacionado. Admite la búsqueda híbrida que combina enfoques vectoriales y de palabras clave para una precisión de recuperación óptima.
Alojar Weaviate en un VPS proporciona a las aplicaciones de IA un almacén de vectores dedicado sin tarifas por consulta y control total sobre la residencia de los datos. Se integra con los principales proveedores de LLM, incluidos OpenAI, Cohere y Hugging Face, y se conecta directamente con LangChain y LlamaIndex para construir pipelines RAG y funciones de búsqueda semántica.
Funciones clave de Weaviate
Búsqueda vectorial semántica
Encuentra contenido conceptualmente similar usando incrustaciones vectoriales en lugar de la coincidencia exacta de palabras clave para obtener resultados de recuperación más inteligentes.
Búsqueda híbrida
Combina la similitud vectorial y la búsqueda por palabras clave BM25 con ponderación configurable para obtener lo mejor de ambos enfoques de recuperación.
Integraciones de LLM
Los módulos integrados conectan Weaviate con OpenAI, Cohere y Hugging Face para la generación automática de incrustaciones y consultas generativas.
GraphQL y REST API
Consulta y gestiona datos a través de una API de GraphQL o puntos finales REST con bibliotecas cliente para Python, JavaScript, Go y Java.
Soporte multimodal
Almacene y busque en objetos de texto, imágenes, audio y video utilizando el módulo vectorizador apropiado para cada tipo de dato.
¿Por qué ejecutar Weaviate en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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