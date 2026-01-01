Vitess es un sistema de clustering de bases de datos de código abierto diseñado para escalar MySQL horizontalmente. Desarrollado originalmente por YouTube para manejar miles de millones de consultas al día, proporciona fragmentación automatizada, enrutamiento inteligente de consultas y pools de conexiones sobre instancias estándar de MySQL sin requerir cambios a nivel de aplicación.

Alojar Vitess por tu cuenta en un VPS te proporciona una infraestructura de escalado de bases de datos de nivel YouTube para aplicaciones de alto tráfico. Maneja la multiplexación de conexiones para reducir la carga de la base de datos, soporta cambios de esquema en línea sin tiempo de inactividad y proporciona una interfaz de consulta unificada a través de múltiples fragmentos que aparece como una única base de datos para tu aplicación.