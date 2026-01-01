HashiCorp Vault es una plataforma de gestión de secretos basada en la identidad que centraliza el control sobre datos sensibles — claves API, contraseñas de bases de datos, certificados y tokens — en toda tu infraestructura. En lugar de dispersar las credenciales en archivos de configuración y variables de entorno, Vault proporciona una única fuente confiable con registro de auditoría completo de cada evento de acceso.

Vault soporta secretos dinámicos generados bajo demanda y revocados automáticamente después de su uso, reduciendo drásticamente la exposición a credenciales filtradas o de larga duración. Autoalojar Vault en un VPS mantiene tu infraestructura de secretos completamente bajo tu control — ningún proveedor de la nube tiene acceso a tus claves, registros de auditoría o las aplicaciones que protegen.