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Todo lo que puedes crear con Vault

HashiCorp Vault es una plataforma de gestión de secretos basada en la identidad que centraliza el control sobre datos sensibles — claves API, contraseñas de bases de datos, certificados y tokens — en toda tu infraestructura. En lugar de dispersar las credenciales en archivos de configuración y variables de entorno, Vault proporciona una única fuente confiable con registro de auditoría completo de cada evento de acceso.

Vault soporta secretos dinámicos generados bajo demanda y revocados automáticamente después de su uso, reduciendo drásticamente la exposición a credenciales filtradas o de larga duración. Autoalojar Vault en un VPS mantiene tu infraestructura de secretos completamente bajo tu control — ningún proveedor de la nube tiene acceso a tus claves, registros de auditoría o las aplicaciones que protegen.

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Funciones clave de Vault

Secretos dinámicos

Genere credenciales de corta duración para bases de datos y servicios en la nube bajo demanda — revocadas automáticamente después de un TTL configurable, eliminando el riesgo de secretos filtrados de larga duración.

Encriptación como servicio

Cifra y descifra datos de aplicaciones a través de la API de Vault sin gestionar directamente las claves criptográficas, manteniendo los datos sensibles protegidos sin cambios en tu capa de almacenamiento.

Registro de auditoría completo

Cada lectura, escritura y eliminación de secretos se registra con detalles completos de identidad y marca de tiempo, proporcionando un rastro inalterable para auditorías de cumplimiento e investigaciones de incidentes.

Múltiples métodos de autenticación

Autentíquese a través de tokens, AppRole, GitHub, AWS IAM o cuentas de servicio de Kubernetes, integrando Vault en sus pipelines de identidad y despliegue existentes.

Arrendamiento de secretos y TTLs

Los secretos se emiten con valores de tiempo de vida y pueden renovarse o revocarse programáticamente, lo que le brinda un control de ciclo de vida granular sobre cada credencial que Vault administra.

¿Por qué ejecutar Vault en Hostinger?

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