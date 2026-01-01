Implementa Typesense con una instalación de un solo clic.
Motor de búsqueda de código abierto rápido con tolerancia a errores de escritura, facetado y resultados instantáneos como alternativa a Elasticsearch y Algolia.
Elige un plan VPS para Typesense
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Typesense
Typesense es un motor de búsqueda moderno y fácil de usar para desarrolladores, diseñado para la velocidad y la simplicidad. Ofrece resultados de búsqueda en menos de un milisegundo con tolerancia a errores tipográficos integrada, clasificación inteligente, filtrado por facetas y búsqueda geográfica — sin la complejidad operativa de Elasticsearch.
Alojar Typesense en un VPS te proporciona un backend de búsqueda dedicado sin tarifas por consulta y control total sobre la indexación, el diseño del esquema y la configuración de clasificación. Está diseñado como una alternativa rentable a Algolia para desarrolladores que desean capacidades de búsqueda potentes y de nivel de producción sin pagar precios de SaaS a escala.
Funciones clave de Typesense
Búsqueda tolerante a errores tipográficos
Corrige automáticamente los errores ortográficos en las consultas de búsqueda para que los usuarios siempre encuentren resultados, incluso con una entrada imperfecta.
Resultados al instante
La indexación en memoria ofrece respuestas a consultas en submilisegundos para una experiencia de búsqueda ágil y receptiva.
Filtrado facetado
Permita a los usuarios refinar los resultados por categoría, rango de precios, calificación o cualquier campo personalizado con soporte de facetas integrado.
Búsqueda geográfica
Busque y filtre registros por proximidad geográfica usando campos de latitud y longitud con consultas de radio.
API simple
Una API REST limpia y bibliotecas cliente oficiales para JavaScript, Python, Ruby, Go y PHP facilitan la integración.
¿Por qué ejecutar Typesense en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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