Twingate Connector es el componente local de la plataforma de acceso a la red de confianza cero (ZTNA) de Twingate. Se ejecuta en su VPS y establece tĆŗneles cifrados de solo salida al relĆ© en la nube de Twingate ā sin reglas de firewall de entrada, sin puertos abiertos y sin necesidad de configuraciĆ³n de cliente VPN para su equipo.

Alojar el conector en un VPS lo sitĆŗa cerca de sus recursos privados, lo que permite un control de acceso basado en la identidad a nivel de recurso. Solo los usuarios autenticados y autorizados en dispositivos aprobados pueden acceder a los servicios protegidos, reemplazando la expansiĆ³n tradicional de VPN con polĆ­ticas de acceso por aplicaciĆ³n.