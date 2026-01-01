Implementa Twingate Connector con una instalaciĆ³n de un solo clic.
Conector de acceso a la red de confianza cero que asegura el acceso a recursos privados sin exponer puertos o gestionar VPNs.
Elige un plan VPS para Twingate Connector
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Twingate Connector
Twingate Connector es el componente local de la plataforma de acceso a la red de confianza cero (ZTNA) de Twingate. Se ejecuta en su VPS y establece tĆŗneles cifrados de solo salida al relĆ© en la nube de Twingate ā sin reglas de firewall de entrada, sin puertos abiertos y sin necesidad de configuraciĆ³n de cliente VPN para su equipo.
Alojar el conector en un VPS lo sitĆŗa cerca de sus recursos privados, lo que permite un control de acceso basado en la identidad a nivel de recurso. Solo los usuarios autenticados y autorizados en dispositivos aprobados pueden acceder a los servicios protegidos, reemplazando la expansiĆ³n tradicional de VPN con polĆticas de acceso por aplicaciĆ³n.
Funciones clave de Twingate Connector
No hay puertos de entrada abiertos
El conector utiliza conexiones solo de salida, por lo que su VPS nunca necesita reglas de firewall de entrada que expongan el perĆmetro de su red.
Acceso basado en identidad
Las decisiones de acceso se aplican por recurso y por usuario, reemplazando el acceso VPN amplio a nivel de red con polĆticas detalladas.
Confianza del dispositivo
Requerir verificaciones de estado del dispositivo antes de otorgar acceso, asegurando que solo los dispositivos administrados y conformes puedan acceder a los recursos protegidos.
Despliegue simple
Implementa en minutos con solo un nombre de red y un token de acceso ā sin configuraciĆ³n compleja de servidor VPN o gestiĆ³n de PKI.
ĀæPor quĆ© ejecutar Twingate Connector en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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