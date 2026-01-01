Implementa Trino con un solo clic.
Motor de consulta SQL distribuido rápido para ejecutar análisis federados en lagos de datos, almacenes de datos y bases de datos operativas.
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Todo lo que puedes crear con Trino
Trino es un motor de consultas SQL distribuido de alto rendimiento, desarrollado originalmente en Facebook como Presto y ahora mantenido por la Fundación de Software Trino. Permite a analistas e ingenieros ejecutar consultas SQL ANSI interactivas a través de fuentes de datos heterogéneas —almacenamiento de objetos, bases de datos relacionales, intermediarios de mensajes e índices de búsqueda—, uniéndolas y agregándolas como si residieran en un único almacén de datos, sin ETL ni movimiento de datos.
Alojar Trino en tu propio VPS proporciona a los equipos de datos una capa de consulta federada que controlan por completo, sin tarifas por consulta y sin dependencia de un proveedor. La interfaz de usuario web incluida muestra las consultas en ejecución, la utilización de los trabajadores y los planes de ejecución para que los operadores puedan depurar el rendimiento y ajustar los recursos del clúster directamente desde el navegador.
Funciones clave de Trino
Consultas SQL federadas
Conecte docenas de fuentes de datos a través de conectores enchufables y únase a través de ellos en una sola declaración SQL ANSI sin preparación ni ETL.
Motor masivamente paralelo
La ejecución vectorizada en memoria y la planificación adaptativa de consultas ofrecen una latencia interactiva en lagos y almacenes de datos a escala de terabytes.
Amplio catálogo de conectores
Conectores oficiales para Iceberg, Delta Lake, Hudi, Hive, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Kafka, Elasticsearch, Cassandra y más.
Consola web integrada
La interfaz de usuario basada en navegador muestra las consultas en ejecución y finalizadas, el estado de los trabajadores, las métricas a nivel de etapa y los planes de ejecución para una depuración rápida del rendimiento.
ANSI SQL con extensiones
SQL estándar completo con funciones de ventana, uniones laterales, arreglos, mapas, JSON, tipos geoespaciales y funciones definidas por el usuario.
JDBC, ODBC y Python
Los controladores y clientes plug-and-play conectan herramientas de BI como Tableau, Superset y Metabase, además de notebooks de ciencia de datos y pipelines ETL.
¿Por qué ejecutar Trino en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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