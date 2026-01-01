Trino es un motor de consultas SQL distribuido de alto rendimiento, desarrollado originalmente en Facebook como Presto y ahora mantenido por la Fundación de Software Trino. Permite a analistas e ingenieros ejecutar consultas SQL ANSI interactivas a través de fuentes de datos heterogéneas —almacenamiento de objetos, bases de datos relacionales, intermediarios de mensajes e índices de búsqueda—, uniéndolas y agregándolas como si residieran en un único almacén de datos, sin ETL ni movimiento de datos.

Alojar Trino en tu propio VPS proporciona a los equipos de datos una capa de consulta federada que controlan por completo, sin tarifas por consulta y sin dependencia de un proveedor. La interfaz de usuario web incluida muestra las consultas en ejecución, la utilización de los trabajadores y los planes de ejecución para que los operadores puedan depurar el rendimiento y ajustar los recursos del clúster directamente desde el navegador.