TinyAuth es un middleware de autenticación ligero y autoalojado que añade una pantalla de inicio de sesión a cualquier aplicación que se ejecute detrás del proxy inverso de Traefik. A diferencia de los proveedores de identidad completos, TinyAuth es un único binario de Go respaldado por SQLite, desplegable en segundos con una configuración mínima. Una etiqueta de middleware en el archivo Docker Compose de cualquier aplicación es todo lo que se necesita para restringir el acceso detrás de un nombre de usuario y contraseña o un inicio de sesión OAuth.

Alojar TinyAuth en tu VPS significa que cada aplicación que implementes —paneles de control, herramientas de desarrollo, servicios de monitoreo— comparte una única capa de autenticación sin exponer esos servicios públicamente. La integración de OAuth con Google, GitHub y cualquier proveedor OIDC permite a los miembros del equipo iniciar sesión con credenciales existentes, y el soporte TOTP integrado añade autenticación de dos factores sin requerir un servicio adicional.