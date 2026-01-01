Implementa TimescaleDB con una instalación de un solo clic.
Base de datos de series de tiempo construida sobre PostgreSQL — combinando la familiaridad con SQL con la escala y la velocidad de una base de datos de series de tiempo (TSDB) diseñada específicamente.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con TimescaleDB
TimescaleDB extiende PostgreSQL con capacidades nativas de series de tiempo, empaquetando hipertables, particionamiento automático, agregados continuos y compresión avanzada sobre el motor SQL que los equipos ya conocen. Debido a que es PostgreSQL en su esencia, cada controlador, ORM, herramienta de BI y extensión existente —incluyendo PostGIS y pg_vector— sigue funcionando sin cambios.
Alojar TimescaleDB en tu propio VPS mantiene la telemetría de alto volumen, los flujos de sensores IoT y los datos de ticks financieros bajo tu control sin precios por punto de datos ni tarifas de egreso. La imagen HA incluye Patroni y herramientas comunes de PostgreSQL, brindándote una base lista para producción para cargas de trabajo de métricas, monitoreo y análisis.
Funciones clave de TimescaleDB
Hipertablas
Particiona automáticamente los datos de series de tiempo en fragmentos para inserciones y consultas rápidas a escala de miles de millones de filas, sin cambiar cómo escribes SQL.
Compresión nativa
La compresión orientada a columnas típicamente reduce los datos históricos en un 90% o más, disminuyendo los costos de almacenamiento y permitiendo que las filas recientes se actualicen y consulten rápidamente.
Agregados continuos
Los rollups materializados se actualizan incrementalmente en segundo plano, por lo que los tableros sobre meses o años de datos sin procesar responden en menos de un segundo.
Compatibilidad completa con PostgreSQL
Funciona con cada cliente, ORM y extensión de PostgreSQL — incluyendo PostGIS para datos geoespaciales y pg_vector para incrustaciones de IA — con cero esfuerzo de migración.
Políticas de retención de datos
Elimine o reduzca automáticamente los fragmentos antiguos según un cronograma, manteniendo los datos activos en almacenamiento rápido y cumpliendo con los requisitos de retención de cumplimiento.
¿Por qué ejecutar TimescaleDB en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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