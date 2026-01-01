SurrealDB es una base de datos multimodelo moderna escrita en Rust que unifica datos de documentos, grafos, relacionales, series temporales, geoespaciales y vectoriales en un solo motor al que se accede a travÃ©s de SurrealQL â€” un lenguaje de consulta similar a SQL diseÃ±ado para desarrolladores que desean flexibilidad sin tener que manejar mÃºltiples bases de datos especializadas. Con soporte nativo para consultas en tiempo real, permisos a nivel de fila y autenticaciÃ³n integrada en la propia base de datos, SurrealDB puede funcionar tanto como base de datos como backend-as-a-service para aplicaciones web y mÃ³viles.

Alojar SurrealDB en tu propio VPS ofrece a desarrolladores y equipos pequeÃ±os una potente base de datos multimodelo sin el precio por consulta de SurrealDB Cloud. La arquitectura de binario Ãºnico simplifica la implementaciÃ³n y las operaciones en comparaciÃ³n con ejecutar bases de datos separadas para cargas de trabajo de documentos, grafos y series temporales.