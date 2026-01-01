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Base de datos multimodelo que combina datos de documentos, grÃ¡ficos, relacionales, de series temporales, geoespaciales y vectoriales a travÃ©s de un Ãºnico lenguaje de consulta similar a SQL.

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Todo lo que puedes crear con SurrealDB

SurrealDB es una base de datos multimodelo moderna escrita en Rust que unifica datos de documentos, grafos, relacionales, series temporales, geoespaciales y vectoriales en un solo motor al que se accede a travÃ©s de SurrealQL â€” un lenguaje de consulta similar a SQL diseÃ±ado para desarrolladores que desean flexibilidad sin tener que manejar mÃºltiples bases de datos especializadas. Con soporte nativo para consultas en tiempo real, permisos a nivel de fila y autenticaciÃ³n integrada en la propia base de datos, SurrealDB puede funcionar tanto como base de datos como backend-as-a-service para aplicaciones web y mÃ³viles.

Alojar SurrealDB en tu propio VPS ofrece a desarrolladores y equipos pequeÃ±os una potente base de datos multimodelo sin el precio por consulta de SurrealDB Cloud. La arquitectura de binario Ãºnico simplifica la implementaciÃ³n y las operaciones en comparaciÃ³n con ejecutar bases de datos separadas para cargas de trabajo de documentos, grafos y series temporales.

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Funciones clave de SurrealDB

Tipos de datos multimodelo

Almacene documentos, grÃ¡ficos, filas relacionales, series temporales, geoespaciales y vectores en la misma base de datos sin servicios separados para cada modelo.

Lenguaje de consulta SurrealQL

Lenguaje de consulta similar a SQL con extensiones para recorrido de grafos, bÃºsqueda vectorial, operadores geoespaciales y campos calculados integrados en el esquema.

Consultas en vivo en tiempo real

SuscrÃ­bete a los resultados de consultas en vivo a travÃ©s de WebSocket para actualizaciones de interfaz de usuario en tiempo real sin sondeo o infraestructura de bus de eventos externo.

Seguridad a nivel de fila

Los permisos granulares integrados en el esquema le permiten exponer de forma segura la base de datos directamente a clientes web y mÃ³viles sin una capa de API intermedia.

AutenticaciÃ³n integrada

La autenticaciÃ³n integrada basada en usuario, alcance y JWT hace que SurrealDB sea utilizable como un backend-as-a-service para aplicaciones prototipo.

MÃºltiples interfaces de consulta

Consulta a travÃ©s de HTTP REST, WebSocket, bibliotecas cliente nativas para JavaScript, Python, Rust, Go, Java, .NET y PHP â€” o directamente a travÃ©s de la CLI de SurrealQL.

Â¿Por quÃ© ejecutar SurrealDB en Hostinger?

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