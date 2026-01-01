StarRocks es un almacén de datos analítico de próxima generación que ofrece respuestas a consultas en menos de un segundo a través de una arquitectura de procesamiento masivamente paralelo (MPP) y un motor de ejecución totalmente vectorizado. Diseñado para análisis en tiempo real, análisis multidimensional y cargas de trabajo altamente concurrentes, maneja conjuntos de datos desde gigabytes hasta petabytes sin sacrificar la velocidad de consulta. Las vistas materializadas inteligentes se actualizan automáticamente al ingerir datos y se seleccionan de forma transparente en el momento de la consulta, mientras que un optimizador basado en costos totalmente personalizado garantiza planes de ejecución eficientes en uniones y agregaciones complejas.

Compatible a nivel de protocolo con MySQL, StarRocks se conecta de forma nativa a herramientas de BI como Apache Superset, Grafana y Tableau sin necesidad de controladores adicionales. Admite la consulta directa de lagos de datos externos, incluidos Apache Hive, Iceberg, Delta Lake y Hudi, y se integra con Kafka, Flink y Spark para la ingesta de streaming, todo desde una única instancia autohospedada que controlas por completo.