Implementa SpacetimeDB en una instalación de un solo clic.
Base de datos relacional y servidor de aplicaciones al mismo tiempo — los clientes se conectan directamente y ejecutan la lógica dentro de la base de datos con una latencia inferior al milisegundo.
Elige un plan VPS para SpacetimeDB
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con SpacetimeDB
SpacetimeDB elimina la pila de backend tradicional al combinar una base de datos relacional y un servidor de aplicaciones en un único proceso desplegable. En lugar de mantener una capa de API separada entre tus clientes y tus datos, los clientes se conectan directamente a SpacetimeDB y ejecutan la lógica del lado del servidor —llamada módulos— dentro de la propia base de datos. Construido en Rust con estado en memoria y persistencia de registro de escritura anticipada, ofrece tiempos de respuesta consistentes de sub-milisegundos sin servicios auxiliares.
Alojar SpacetimeDB en un VPS te proporciona CPU y RAM dedicadas —las principales palancas de rendimiento para su arquitectura en memoria— mientras mantienes todos los datos de la aplicación y el código de los módulos bajo tu control total, sin dependencia de un proveedor.
Funciones clave de SpacetimeDB
Sin capa de API separada
Los clientes se conectan directamente a la base de datos y ejecutan módulos dentro de ella, reemplazando una capa completa de servidores web, colas de mensajes y API con un solo proceso.
Suscripciones en tiempo real
Los clientes se suscriben a los cambios de la tabla y reciben sincronización delta automática al instante — no se requiere sondeo ni un servidor WebSocket separado.
Lógica basada en módulos
Escribe la lógica de aplicación del lado del servidor en Rust o C# y despliégala como un módulo compilado directamente en la base de datos para un rendimiento y seguridad óptimos.
En memoria con persistencia
Todo el estado de la aplicación se mantiene en memoria para lecturas rápidas, mientras que un registro de escritura anticipada asegura que los datos sobrevivan a los reinicios y fallas sin configuraciones de respaldo complejas.
Probado en producción
Impulsa todo el backend de BitCraft Online, un juego multijugador masivo donde todo el estado en tiempo real es gestionado por una única instancia de SpacetimeDB.
¿Por qué ejecutar SpacetimeDB en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.