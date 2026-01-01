SpacetimeDB elimina la pila de backend tradicional al combinar una base de datos relacional y un servidor de aplicaciones en un único proceso desplegable. En lugar de mantener una capa de API separada entre tus clientes y tus datos, los clientes se conectan directamente a SpacetimeDB y ejecutan la lógica del lado del servidor —llamada módulos— dentro de la propia base de datos. Construido en Rust con estado en memoria y persistencia de registro de escritura anticipada, ofrece tiempos de respuesta consistentes de sub-milisegundos sin servicios auxiliares.

Alojar SpacetimeDB en un VPS te proporciona CPU y RAM dedicadas —las principales palancas de rendimiento para su arquitectura en memoria— mientras mantienes todos los datos de la aplicación y el código de los módulos bajo tu control total, sin dependencia de un proveedor.