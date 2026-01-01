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Todo lo que puedes crear con SpacetimeDB

SpacetimeDB elimina la pila de backend tradicional al combinar una base de datos relacional y un servidor de aplicaciones en un único proceso desplegable. En lugar de mantener una capa de API separada entre tus clientes y tus datos, los clientes se conectan directamente a SpacetimeDB y ejecutan la lógica del lado del servidor —llamada módulos— dentro de la propia base de datos. Construido en Rust con estado en memoria y persistencia de registro de escritura anticipada, ofrece tiempos de respuesta consistentes de sub-milisegundos sin servicios auxiliares.

Alojar SpacetimeDB en un VPS te proporciona CPU y RAM dedicadas —las principales palancas de rendimiento para su arquitectura en memoria— mientras mantienes todos los datos de la aplicación y el código de los módulos bajo tu control total, sin dependencia de un proveedor.

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Funciones clave de SpacetimeDB

Sin capa de API separada

Los clientes se conectan directamente a la base de datos y ejecutan módulos dentro de ella, reemplazando una capa completa de servidores web, colas de mensajes y API con un solo proceso.

Suscripciones en tiempo real

Los clientes se suscriben a los cambios de la tabla y reciben sincronización delta automática al instante — no se requiere sondeo ni un servidor WebSocket separado.

Lógica basada en módulos

Escribe la lógica de aplicación del lado del servidor en Rust o C# y despliégala como un módulo compilado directamente en la base de datos para un rendimiento y seguridad óptimos.

En memoria con persistencia

Todo el estado de la aplicación se mantiene en memoria para lecturas rápidas, mientras que un registro de escritura anticipada asegura que los datos sobrevivan a los reinicios y fallas sin configuraciones de respaldo complejas.

Probado en producción

Impulsa todo el backend de BitCraft Online, un juego multijugador masivo donde todo el estado en tiempo real es gestionado por una única instancia de SpacetimeDB.

¿Por qué ejecutar SpacetimeDB en Hostinger?

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