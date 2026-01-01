Hasta un 69% de descuento en Semaphore

UI web moderna para ejecutar playbooks de Ansible, planes de Terraform, scripts de Bash y stacks de Pulumi.

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VPS administrado con IA
MXN104.99/mes
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KVM 1
MXN308.99
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Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
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4 TB de ancho de banda
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MXN381.99
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Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
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8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
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KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
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Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
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16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
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MXN1,260.99
MXN420.99/mes
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Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
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400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-59%
KVM 2
MXN381.99
MXN154.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Semaphore

Semaphore es una interfaz web moderna de código abierto para gestionar y ejecutar herramientas de automatización DevOps. Ofrece un panel de control limpio para ejecutar playbooks de Ansible, planes de Terraform, configuraciones de OpenTofu, scripts de Bash y pilas de Pulumi sin necesidad de acceso por línea de comandos. Los equipos pueden gestionar inventarios, credenciales e historial de ejecución a través del navegador, manteniendo un control total sobre su código de infraestructura.

Alojar Semaphore en tu propio VPS centraliza toda la ejecución de automatización con registros de auditoría, ejecuciones programadas y controles de acceso para equipos. Esta implementación incluye PostgreSQL para un almacenamiento de datos fiable y una cuenta de administrador creada automáticamente en el primer inicio con las credenciales que configures durante la implementación.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Semaphore

Ejecutor de playbooks de Ansible

Ejecute playbooks de Ansible desde una interfaz de usuario web con gestión de inventario, inyección de variables y transmisión de salida en tiempo real.

Soporte para múltiples herramientas

Ejecuta scripts de Terraform, OpenTofu, Pulumi y Bash junto con Ansible desde una única interfaz unificada.

Ejecución programada

Programe ejecuciones de automatización con expresiones cron y vea el historial de ejecución con registros detallados y seguimiento de estado.

Gestión de credenciales

Almacene claves SSH, credenciales de proveedores de la nube y contraseñas de bóvedas de forma segura con almacenamiento cifrado.

Colaboración en equipo

Administre el acceso del equipo con permisos a nivel de proyecto para que los miembros puedan ejecutar tareas autorizadas sin acceso directo al servidor.

Integración Git

Extrae playbooks y código de automatización directamente de repositorios de Git con selección de rama y etiqueta por tarea.

¿Por qué ejecutar Semaphore en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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