Hasta un 69% de descuento en PentAGI

Implementa PentAGI con instalación en un clic.

Sistema de agente de IA totalmente autónomo que realiza tareas complejas de pruebas de penetración desde un único panel de control autoalojado.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
MXN104.99/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa PentAGI con instalación en un clic.

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-66%
KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
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Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
MXN381.99
MXN150.99/mes
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Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
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Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
MXN381.99
MXN150.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con PentAGI

PentAGI es un sistema de agente de IA totalmente autónomo que lleva a cabo tareas complejas de pruebas de penetración sin supervisión humana constante. Orquesta agentes de IA especializados —planificadores, investigadores, codificadores y pentesters— que razonan sobre un objetivo, eligen las herramientas adecuadas y las ejecutan dentro de contenedores Docker aislados para descubrir y validar vulnerabilidades.

Conecta tus propias claves de OpenAI, Anthropic o Google Gemini y PentAGI impulsa todo el proceso, desde el reconocimiento hasta la elaboración de informes, utilizando una base de conocimientos con capacidad de búsqueda respaldada por una base de datos pgvector y un raspador web integrado. El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene los datos de escaneo sensibles, las credenciales y los hallazgos completamente en tu infraestructura en lugar de un servicio de seguridad de terceros.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de PentAGI

Agentes de IA autónomos

Los agentes planificadores, investigadores, programadores y pentester colaboran para ejecutar proyectos completos sin intervención humana paso a paso.

Traiga su propio LLM

Conecta modelos de OpenAI, Anthropic, Google Gemini, DeepSeek o de Ollama locales y cambia de proveedor cuando quieras.

Ejecución aislada de herramienta

Los agentes inician contenedores Docker desechables para ejecutar herramientas de seguridad, manteniendo cada comando aislado del host.

Base de conocimientos vectorial

Una base de datos pgvector incluida proporciona a los agentes memoria a largo plazo de hallazgos, objetivos y pasos previos a lo largo de una tarea.

Investigación web integrada

Un raspador integrado y conectores de búsqueda permiten a los agentes recopilar exploits, avisos y documentación bajo demanda.

¿Por qué ejecutar PentAGI en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

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Garantía de reembolso de 30 días

Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días. Puedes consultar nuestra Política de reembolsos para saber más.

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