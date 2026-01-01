Hostinger partneru programma

Palieliniet savas aģentūras ieņēmumus un reputāciju

Esiet pamanāms Hostinger aģentūru direktorijā
Nopelniet regulāras komisijas maksas par klientu līgumu atjaunošanu
Veidojiet uzticību ar Hostinger partnera nozīmīti
Pieteikties tūlīt
Palieliniet savas aģentūras ieņēmumus un reputāciju

Partneru priekšrocības, kas palīdz jūsu aģentūrai augt

Nopelniet vairāk

Nopelniet regulāras komisijas maksas

Pārvērtiet katru ieteikumu pastāvīgos ienākumos. Nopelniet 20% no jauniem ieteikumiem un 10% no klientu līgumu atjaunošanas, papildu pārdošanas un jauninājumiem.

Nopelniet regulāras komisijas maksas
Palieliniet klientu skaitu

Esiet atrodams aģentūru direktorijā

Reklamējiet savu aģentūru Hostinger aģentūru direktorijā un palīdziet potenciālajiem klientiem atklāt jūsu pakalpojumus.

Esiet atrodams aģentūru direktorijā

Ekskluzīvi ieteikumu piedāvājumi

Saņemiet ekskluzīvus ieteikumu kuponus, ko kopīgot ar klientiem, kurus piesaistāt Hostinger.

Kopmārketinga platforma ar Hostinger

Iegūstiet kopzīmola ieteikumu galveno lapu, ko kopīgot ar potenciālajiem klientiem un palīdzēt veicināt konversijas.

20% atlaide aģentūras hostingam

Maksājiet mazāk par aģentūras mitināšanu ar ekskluzīvu 20% partneru atlaidi.
Kā tas strādā

Sāciet trīs soļos

01

Piesakies minūtes laikā

Piesakieties savā Hostinger kontā, dodieties uz Agency Hub un veiciet partneru programmas reģistrācijas darbības.
02

Saņemt apstiprinājumu

Mūsu partneru komanda pārskata jūsu pieteikumu un palīdz jums ātri, parasti divu darba dienu laikā, iekļauties programmā.
03

Augt un nopelnīt

Sāciet pelnīt regulāras komisijas maksas, iegūstiet Hostinger partnera nozīmīti un piesakieties iekļaušanai aģentūru direktorijā.
Veidojiet uzticību

Parādiet klientiem, ka esat uzticams Hostinger partneris

Saņemiet oficiālu verifikāciju no Hostinger
Attēlojiet emblēmu savā tīmekļa vietnē
Dodiet potenciālajiem klientiem lielāku uzticību jūsu aģentūrai
Pieteikties tūlīt
Parādiet klientiem, ka esat uzticams Hostinger partneris

Neticiet tikai mums uz vārda

Uzziniet, ko klienti visā pasaulē saka par savu pieredzi ar Hostinger.

“Sniedzot atbalstu, mēs godīgi uzskatām Hostinger par etalonu mūsu inženieriem.”

Charlie Low & Dale Comley

Charlie Low & Dale Comley

Nohma līdzdibinātāji

“Es varēju pārvaldīt mitināšanu, domēna vārdu un SSL sertifikātu vienuviet, kas bija patiešām atsvaidzinoši.”

Owen Phillips

Owen Phillips

Kalējs

“Hostinger ir labākais mitināšanas pakalpojumu sniedzējs, ko jebkad esmu izmantojis. Atbalsts ir lielisks, un cenas ir nepārspējamas.”

Jordi Robert

Jordi Robert

Mārketinga eksperts

“Esmu ieteicis saviem klientiem pāriet uz Hostinger. Viss ir vienkārši, un visu laiku parādās jaunas funkcijas.”

Anna Franques

Anna Franques

Digitālais dizaineris un izstrādātājs

“Pateicoties Hostinger vienkāršajam informācijas panelim, mēs paši varam pārvaldīt savu WordPress vietni.”

Elise Hernaez

Elise Hernaez

Uzņēmuma īpašnieks

“Sniedzot atbalstu, mēs godīgi uzskatām Hostinger par etalonu mūsu inženieriem.”

Charlie Low & Dale Comley

Charlie Low & Dale Comley

Nohma līdzdibinātāji

“Es varēju pārvaldīt mitināšanu, domēna vārdu un SSL sertifikātu vienuviet, kas bija patiešām atsvaidzinoši.”

Owen Phillips

Owen Phillips

Kalējs

“Hostinger ir labākais mitināšanas pakalpojumu sniedzējs, ko jebkad esmu izmantojis. Atbalsts ir lielisks, un cenas ir nepārspējamas.”

Jordi Robert

Jordi Robert

Mārketinga eksperts

“Esmu ieteicis saviem klientiem pāriet uz Hostinger. Viss ir vienkārši, un visu laiku parādās jaunas funkcijas.”

Anna Franques

Anna Franques

Digitālais dizaineris un izstrādātājs

“Pateicoties Hostinger vienkāršajam informācijas panelim, mēs paši varam pārvaldīt savu WordPress vietni.”

Elise Hernaez

Elise Hernaez

Uzņēmuma īpašnieks

Partneru programmas bieži uzdotie jautājumi

Atrodiet atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par Hostinger partneru programmu.

Programma ir atvērta tīmekļa profesionāļiem, kas sniedz pakalpojumus citiem — laipni gaidīti ir gan ārštata darbinieki, gan tīmekļa aģentūras, gan mārketinga aģentūras. Jūs esat agrīnās piekļuves režīmā, un, lai saņemtu apstiprinājumu, jums ir jāatbilst visām tālāk norādītajām prasībām:

  • Jāmitina vairāk nekā 10 tīmekļa vietnes pakalpojumā Hostinger;
  • Jābūt profesionālai, esošai tīmekļa vietnei ar skaidru informāciju par jūsu pakalpojumiem;
  • Jāizmanto darba e-pasts, kas atbilst jūsu uzņēmuma domēnam (Gmail, Yahoo un citi vispārīgie pakalpojumu sniedzēji netiek pieņemti);
  • Jābūt uzņēmuma nosaukumam, ko var pārbaudīt, izmantojot pamata tīmekļa klātbūtni;
  • Jāiesniedz autentisks uzņēmuma apraksts, kas nav kopēts no citur;
  • Jābūt bez iepriekšējas apturēšanas par ļaunprātīgu izmantošanu pakalpojumā Hostinger;
  • Jādarbojas tirgū, kuru Hostinger nav skaidri izslēdzis;

Lai pieteiktos, dodieties uz hPanel → Aģentūru centrs → Partneru programma. Pieteikumi tiek pārskatīti pirms apstiprināšanas.

Partneru programma ir dziļāka, ilgtermiņa sadarbība. Jūs iegūstat publisku profilu, ienākošos potenciālos klientus un priekšrocības, kas pieaug, piesaistot Hostinger vairāk klientu.

  • Iespēja tikt iekļautam aģentūru direktorijā
  • Regulāras komisijas maksas par savstarpējo pārdošanu un atjaunošanu, ne tikai par pirmo pirkumu
  • Ienākošie potenciālie klienti tiek piegādāti jūsu aģentūras centra informācijas panelī
  • Kopzīmola ieteikumu galvenā lapa un ieteikumu kuponi
  • Ekskluzīvi ieteikumu piedāvājumi jūsu piesaistītajiem klientiem
  • 20% atlaide aģentūras mitināšanai jauniem pirkumiem
  • Partnera nozīmīte jūsu vietnei
  • Prioritārs tehniskais atbalsts

Nē. Cenas, apjoms un piegāde ir jūsu un klienta starpā.

Apstiprinātajiem partneriem hPanel platformā (Aģentūras centrs → Ieteikumi → Mani ienākumi → Klienti) tiek parādīts īpašs ieteikumu informācijas panelis. Tajā ir redzami visi ieteiktie klienti, un, noklikšķinot uz katra klienta nosaukuma, ir pieejama informācija par komisijas maksām — kvalificētie, apstiprinātie, ieteiktie produkti un pilna notikumu vēsture.

Jā. Lai saglabātu partnera statusu, jums, izmantojot Ieteikumu programmu, ir jānosūta Hostinger vismaz 100 ASV dolāru ieņēmumi. Ja šis slieksnis netiek sasniegts, jūsu konts var tikt izslēgts no programmas.

Jā, jebkurā laikā, izmantojot aģentūras centru hPanel platformā. Jūsu direktorija profils tiek noņemts, un ienākošie potenciālie klienti tiek apturēti.

Kļūsti par uzticamu partneri

Piesakieties Hostinger partneru programmā un atklājiet jaunus veidus, kā piesaistīt klientus, nopelnīt regulāras komisijas maksas un veidot uzticamību.

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