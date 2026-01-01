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“Sniedzot atbalstu, mēs godīgi uzskatām Hostinger par etalonu mūsu inženieriem.”
“Es varēju pārvaldīt mitināšanu, domēna vārdu un SSL sertifikātu vienuviet, kas bija patiešām atsvaidzinoši.”
“Hostinger ir labākais mitināšanas pakalpojumu sniedzējs, ko jebkad esmu izmantojis. Atbalsts ir lielisks, un cenas ir nepārspējamas.”
“Esmu ieteicis saviem klientiem pāriet uz Hostinger. Viss ir vienkārši, un visu laiku parādās jaunas funkcijas.”
“Pateicoties Hostinger vienkāršajam informācijas panelim, mēs paši varam pārvaldīt savu WordPress vietni.”
“Sniedzot atbalstu, mēs godīgi uzskatām Hostinger par etalonu mūsu inženieriem.”
“Es varēju pārvaldīt mitināšanu, domēna vārdu un SSL sertifikātu vienuviet, kas bija patiešām atsvaidzinoši.”
“Hostinger ir labākais mitināšanas pakalpojumu sniedzējs, ko jebkad esmu izmantojis. Atbalsts ir lielisks, un cenas ir nepārspējamas.”
“Esmu ieteicis saviem klientiem pāriet uz Hostinger. Viss ir vienkārši, un visu laiku parādās jaunas funkcijas.”
“Pateicoties Hostinger vienkāršajam informācijas panelim, mēs paši varam pārvaldīt savu WordPress vietni.”
Partneru programmas bieži uzdotie jautājumi
Kas var pieteikties?
Programma ir atvērta tīmekļa profesionāļiem, kas sniedz pakalpojumus citiem — laipni gaidīti ir gan ārštata darbinieki, gan tīmekļa aģentūras, gan mārketinga aģentūras. Jūs esat agrīnās piekļuves režīmā, un, lai saņemtu apstiprinājumu, jums ir jāatbilst visām tālāk norādītajām prasībām:
- Jāmitina vairāk nekā 10 tīmekļa vietnes pakalpojumā Hostinger;
- Jābūt profesionālai, esošai tīmekļa vietnei ar skaidru informāciju par jūsu pakalpojumiem;
- Jāizmanto darba e-pasts, kas atbilst jūsu uzņēmuma domēnam (Gmail, Yahoo un citi vispārīgie pakalpojumu sniedzēji netiek pieņemti);
- Jābūt uzņēmuma nosaukumam, ko var pārbaudīt, izmantojot pamata tīmekļa klātbūtni;
- Jāiesniedz autentisks uzņēmuma apraksts, kas nav kopēts no citur;
- Jābūt bez iepriekšējas apturēšanas par ļaunprātīgu izmantošanu pakalpojumā Hostinger;
- Jādarbojas tirgū, kuru Hostinger nav skaidri izslēdzis;
Kā es varu pievienoties?
Lai pieteiktos, dodieties uz hPanel → Aģentūru centrs → Partneru programma. Pieteikumi tiek pārskatīti pirms apstiprināšanas.
Ar ko tas atšķiras no Ieteikumu programmas?
Partneru programma ir dziļāka, ilgtermiņa sadarbība. Jūs iegūstat publisku profilu, ienākošos potenciālos klientus un priekšrocības, kas pieaug, piesaistot Hostinger vairāk klientu.
Kādas priekšrocības iegūst partneri?
- Iespēja tikt iekļautam aģentūru direktorijā
- Regulāras komisijas maksas par savstarpējo pārdošanu un atjaunošanu, ne tikai par pirmo pirkumu
- Ienākošie potenciālie klienti tiek piegādāti jūsu aģentūras centra informācijas panelī
- Kopzīmola ieteikumu galvenā lapa un ieteikumu kuponi
- Ekskluzīvi ieteikumu piedāvājumi jūsu piesaistītajiem klientiem
- 20% atlaide aģentūras mitināšanai jauniem pirkumiem
- Partnera nozīmīte jūsu vietnei
- Prioritārs tehniskais atbalsts
Vai Hostinger ir iesaistīts darbā, ko veicu klientam?
Nē. Cenas, apjoms un piegāde ir jūsu un klienta starpā.
Kā es varu izsekot novirzītajiem klientiem un komisijas maksām?
Apstiprinātajiem partneriem hPanel platformā (Aģentūras centrs → Ieteikumi → Mani ienākumi → Klienti) tiek parādīts īpašs ieteikumu informācijas panelis. Tajā ir redzami visi ieteiktie klienti, un, noklikšķinot uz katra klienta nosaukuma, ir pieejama informācija par komisijas maksām — kvalificētie, apstiprinātie, ieteiktie produkti un pilna notikumu vēsture.
Vai ir minimālā aktivitātes prasība, lai saglabātu partneri?
Jā. Lai saglabātu partnera statusu, jums, izmantojot Ieteikumu programmu, ir jānosūta Hostinger vismaz 100 ASV dolāru ieņēmumi. Ja šis slieksnis netiek sasniegts, jūsu konts var tikt izslēgts no programmas.
Vai es varu pamest programmu?
Jā, jebkurā laikā, izmantojot aģentūras centru hPanel platformā. Jūsu direktorija profils tiek noņemts, un ienākošie potenciālie klienti tiek apturēti.