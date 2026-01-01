Saņemiet tūlītēju palīdzību no Kodee, sava mākslīgā intelekta atbalsta aģenta
Kodee ātri saprata manas bažas un sniedza skaidrus, soli pa solim sniegtus norādījumus, kas atrisināja manu problēmu bez jebkādām neskaidrībām.
Kodee, viņu mākslīgā intelekta atbalsts, ir lielisks. Es patiesībā dodu priekšroku tam, nevis sarunai ar cilvēku, jo nejūtos sasteigts.
Viņu mākslīgā intelekta asistents Kodee ir ĻOTI izpalīdzīgs. Tā vietā, lai mani novirzītu uz nebeidzamiem palīdzības dokumentiem, tas faktiski veic darbības manā kontā. Tas ir kā jaunākais sistēmas administrators dežūras režīmā.
Kodee bieži uzdotie jautājumi
Kas ir Kodee?
Kodee ir Hostinger MI atbalsta aģents, kas izveidots, lai pārvaldītu tavas vietnes un pakalpojumus, izmantojot vienkāršu čatu. Tas veic vairāk nekā 500 administratora līmeņa darbības, sākot no vietņu migrēšanas un dublējumu izveides līdz DNS ierakstu pārvaldībai un servera stāvokļa pārbaudei. Uzzini vairāk par Kodee.
Kurus Hostinger produktus atbalsta Kodee?
Kodee darbojas visā Hostinger ekosistēmā – web hostingā, WordPress, VPS, mājaslapu konstruktorā, Hostinger Horizons, Hostinger Mail, domēnos un maksājumos. Lai ko tu pārvaldītu, Kodee ir gatavs palīdzēt.
Vai Kodee tiešām var veikt izmaiņas manā kontā vai tas tikai atbild uz jautājumiem?
Tas dara abas lietas — taču Kodee atšķiras ar to, ka tas rīkojas. Tā vietā, lai parādītu tev palīdzības dokumentu, Kodee pievieno domēnus, atjaunina DNS iestatījumus, instalē spraudņus un veic citas darbības tavā kontā.
Vai Kodee ir pieejams mobilajās ierīcēs?
Jā. Kodee ir pieejams visur, kur tu izmanto Hostinger, tostarp mobilajās ierīcēs un pat WhatsApp, tāpēc tūlītēja palīdzība vienmēr ir viena ziņojuma attālumā, lai kur tu strādātu.
Kas notiek, ja Kodee nevar atrisināt manu problēmu?
Kodee 85 % atbalsta pieprasījumu apstrādā patstāvīgi. Ja jautājums ir ārpus tā kompetences, tas tevi savienos ar speciālistu, lai tu nekad nepaliktu bez atbildes.