Įdiek AiToEarn vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo DI turinio rinkodaros agentas vieno asmens įmonėms, kūrėjams ir prekės ženklams, skirtas publikavimui daugiau nei 12 socialinių platformų.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su AiToEarn
AiToEarn yra atvirojo kodo DI turinio rinkodaros agentas, kuris padeda kūrėjams, individualioms įmonėms ir prekių ženklams generuoti, planuoti ir platinti turinį per Douyin, Xiaohongshu (Rednote), Kuaishou, Bilibili, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Threads, X (Twitter), Pinterest ir LinkedIn iš vienos sąsajos.
Patalpinus AiToEarn savo VPS serveryje, paskyrų prieigos raktai, sugeneruota medija ir publikavimo analizė lieka tavo kontrolėje, išvengiama SaaS mokesčių, pagrįstų vietų skaičiumi, ir galima integruoti savo DI teikėjus bei Relay prisijungimo duomenis, skirtus OAuth, neregistruojant kūrėjo kiekvienoje platformoje.
Pagrindinės AiToEarn savybės
Daugiaplatformis publikavimas
Publikuok vaizdo įrašus, straipsnius ir įrašus į daugiau nei 12 tinklų, įskaitant Douyin, TikTok, YouTube, Instagram, X ir LinkedIn, iš vienos bendros darbo eigos.
AI turinio generavimas
Integruotas dirbtinio intelekto agentas generuoja tekstus, plečia arba perrašo juodraščius ir kuria paveikslėlius bei trumpus vaizdo įrašus, pritaikytus kiekvienai tikslinei platformai.
OAuth per Relay
Prijunk kiekvieną palaikomą platformą naudodamas vieną API raktą per „AiToEarn Relay“ paslaugą – nereikia jokių atskirų platformų kūrėjo paskyrų.
MCP ir Agent pasirengę
Natyvus MCP protokolo palaikymas leidžia tau valdyti AiToEarn iš Claude, Cursor ir kitų agentų vykdymo aplinkų, naudojant tas pačias API, kurias naudoja žiniatinklio vartotojo sąsaja.
Savarankiškai talpinama saugykla
Apima integruotą S3 suderinamą objektų saugyklą, MongoDB replikų rinkinį ir Redis talpyklą, kad visa medija, paskyros ir eilės liktų tavo VPS.
Kodėl verta naudoti AiToEarn Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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