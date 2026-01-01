맞춤 도메인을 사용하여 프로필 링크를 만드세요
하나의 링크. 하나의 맞춤 도메인. 바로 사용 가능.
나의 링크, 나의 브랜드
나의 바이오 링크는 자체 도메인을 사용하므로, 어디에서 공유하든 귀하의 브랜드가 눈에 띄고 쉽게 인식될 수 있습니다.
모든 것이 다 준비되었습니다.
도메인과 바이오 링크를 자동으로 연결해 드리므로, 설정 걱정 없이 바로 공유를 시작할 수 있습니다.
함께 성장하도록 설계되어있습니다
간단한 바이오 링크로 시작하여, 성장함에 따라 도메인을 웹사이트, 스토어 또는 이메일로 만드세요.
몇 분 안에 바이오 링크 설정하기
1. 도메인을 선택하세요
2. 도메인과 바이오 링크 묶음
3. 링크를 추가하고 공유하기
Hostinger에서 도메인 네임을 구매해야 하는 이유는?
개인정보 보호
연중무휴 24시간 지원
빠른 설정, 쉬운 관리
몇 번의 클릭만으로 도메인을 등록하고, 갱신, DNS 설정, 웹사이트 또는 이메일 연결 등 모든 것을 한 곳에서 관리하세요.
개인정보 보호
연중무휴 24시간 지원
빠른 설정, 쉬운 관리
몇 번의 클릭만으로 도메인을 등록하고, 갱신, DNS 설정, 웹사이트 또는 이메일 연결 등 모든 것을 한 곳에서 관리하세요.
인기 도메인 확장자를 살펴보고 선택해 보세요
맞춤 도메인이 있는 바이오 링크 자주 묻는 질문
사용자 정의 도메인을 사용하는 링크 인 바이오란 무엇인가요?
모든 중요한 링크를 한곳에 모아 자신만의 도메인을 통해 접속할 수 있는 단일 페이지입니다. 소셜 미디어 프로필에 단 하나의 URL로 사용하며, 링크 자체를 변경하지 않고도 공유할 새로운 내용이 있을 때마다 업데이트할 수 있습니다.
바이오 링크에 사용자 정의 도메인을 사용하는 이유가 무엇인가요?
자신만의 도메인을 사용하면 청중은 항상 귀하의 링크를 클릭하게 됩니다. 도구나 플랫폼을 변경하더라도 귀하의 URL은 시간이 지나도 일관되게 유지되므로, 모든 곳에서 바이오 링크를 업데이트할 필요가 없습니다.
설정하는 데 얼마나 걸리나요?
설정은 몇 분밖에 걸리지 않습니다. 도메인을 선택하고, 링크 인 바이오 도구를 활성화한 다음, 즉시 링크 추가를 시작할 수 있습니다. 수동 설정이나 기술적인 단계는 필요하지 않습니다.
이것은 무료 링크 인 바이오 도구보다 더 나은가요?
주요 차이점은 소유권과 유연성입니다. 무료 도구는 페이지를 자체 도메인에 호스팅하며 사용자 지정 및 확장에 제한이 있습니다. 자체 도메인을 사용하면 동일한 URL을 장기적으로 유지하고 필요에 따라 확장할 수 있습니다.
내 링크 인 바이오 페이지의 모양을 맞춤 설정할 수 있나요?
네. 페이지의 구조와 모양을 조정하고, 특정 링크를 강조하며, 방문자가 가장 중요한 내용을 먼저 볼 수 있도록 콘텐츠를 정리할 수 있습니다.