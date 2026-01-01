사용자 정의 도메인으로 이메일 만들기
사용자 지정 도메인 이메일을 만드세요
모든 메시지에 담긴 귀하의 브랜드
이메일에 도메인을 사용하면 첫 메시지부터 비즈니스가 더 전문적으로 보입니다.
신뢰를 얻는 이메일
맞춤 도메인 이메일은 메시지가 실제적이고 신뢰할 수 있게 보이도록 하여, 사람들이 이메일을 열어보고 답장할 가능성을 높여줍니다.
더 저렴하게 시작하기
더 긴 이메일 구독 플랜을 선택하시면 최저 월 요금 혜택을 누리실 수 있습니다. 48개월 플랜을 선택하시면 최대 87%까지 절약하실 수 있습니다.
몇 분 만에 전문 이메일 설정
1. 도메인을 선택하세요
2. 이메일을 추가하세요
3. 보내기 시작하세요
Hostinger에서 도메인 네임을 구매해야 하는 이유는?
개인정보 보호
연중무휴 24시간 지원
빠른 설정, 쉬운 관리
몇 번의 클릭만으로 도메인을 등록하고, 갱신, DNS 설정, 웹사이트 또는 이메일 연결 등 모든 것을 한 곳에서 관리하세요.
개인정보 보호
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인기 도메인 확장자를 살펴보고 선택해 보세요
맞춤 도메인 이메일 FAQ
맞춤 도메인이 있는 이메일이란 무엇인가요?
도메인 네임을 사용하는 맞춤 이메일 주소입니다(예: name@yourbusiness.com). 더 전문적으로 보이며 고객과의 신뢰를 구축하는 데 도움이 됩니다.
도메인과 이메일을 함께 구매할 수 있나요?
네. 간단한 한 번의 결제로 도메인을 등록하고 전문 이메일을 설정할 수 있습니다. 모든 것을 자동으로 연결해 드립니다.
이미 도메인이 있다면?
문제없습니다. 몇 번의 클릭만으로 기존 도메인을 Hostinger에 연결할 수 있습니다.
설정하기 어렵나요?
전혀 어렵지 않습니다. 설정은 초보자도 쉽게 할 수 있으며 몇 분밖에 걸리지 않습니다. 저희가 기술적인 부분을 처리해 드립니다.
Gmail 또는 Outlook에 이메일을 연결할 수 있나요?
네. Gmail, Outlook, Apple Mail 및 다른 앱에서 이메일을 사용할 수 있으며, 웹메일을 통해 액세스할 수도 있습니다.
여러 개의 이메일 주소를 만들 수 있나요?
네. 도메인에 필요한 만큼 이메일 주소를 만들 수 있습니다. — 팀이나 성장하는 비즈니스에 완벽합니다.
도움이 필요하면 어떻게 해야 하나요?
저희 지원팀은 설정 또는 그 외 필요한 모든 것을 24시간 연중무휴로 도와드립니다.