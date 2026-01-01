사용자 정의 도메인으로 이메일 만들기

전문 이메일 월 ₩869부터
12개월 동안 도메인과 이메일을 확보하고 브랜드 신뢰도를 높이세요.
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사용자 지정 도메인 이메일을 만드세요

모든 메시지에 담긴 귀하의 브랜드

이메일에 도메인을 사용하면 첫 메시지부터 비즈니스가 더 전문적으로 보입니다.

신뢰를 얻는 이메일

맞춤 도메인 이메일은 메시지가 실제적이고 신뢰할 수 있게 보이도록 하여, 사람들이 이메일을 열어보고 답장할 가능성을 높여줍니다.

더 저렴하게 시작하기

더 긴 이메일 구독 플랜을 선택하시면 최저 월 요금 혜택을 누리실 수 있습니다. 48개월 플랜을 선택하시면 최대 87%까지 절약하실 수 있습니다.

몇 분 만에 전문 이메일 설정

1. 도메인을 선택하세요

1. 도메인을 선택하세요

Hostinger에서 새 도메인을 구매하거나 이미 소유한 도메인을 사용하세요. 도메인이 다른 제공업체에 있는 경우, 이메일이 작동하고 웹사이트가 계속 활성화되도록 연결하는 방법을 안내해 드립니다.

2. 이메일을 추가하세요

Hostinger어 대시보드에서 몇 번의 클릭만으로 전문 이메일 주소를 만드세요. Hostinger가 자동으로 설정을 처리하므로, 기술적으로 할 일은 없습니다.

3. 보내기 시작하세요

Hostinger 웹메일을 통해 받은 편지함에 액세스하거나 Gmail, Outlook, Apple Mail에 연결하세요. 스팸 방지 기능이 이미 활성화되어 있으므로 바로 이메일을 주고받을 수 있습니다.

Hostinger에서 도메인 네임을 구매해야 하는 이유는?

신뢰할 수 있는 도메인 기업

Hostinger는 ICANN 공인 등록기관이며, 400개 이상의 도메인 확장자를 제공합니다.

도메인에 대해 더 알아보기
신뢰할 수 있는 도메인 기업

개인정보 보호

도메인을 등록하시면, 귀하의 연락처 정보가 공개 RDAP/WHOIS 기록에 나타날 수 있습니다. 지원되는 확장자의 경우, Hostinger는 귀하의 개인 정보를 제3자로부터 숨기기 위해 무료 개인 정보 보호 기능을 자동으로 제공합니다.
개인정보 보호

연중무휴 24시간 지원

저희 상담원들은 라이브 채팅이나 이메일을 통해 항상 연락 가능하며, 평균 3분 이내에 답변해 드립니다. 8개 이상의 언어에 능통한 상담원들이 있어 의사소통에 어려움이 없을 것입니다.
연중무휴 24시간 지원

빠른 설정, 쉬운 관리

몇 번의 클릭만으로 도메인을 등록하고, 갱신, DNS 설정, 웹사이트 또는 이메일 연결 등 모든 것을 한 곳에서 관리하세요.

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Hostinger는 ICANN 공인 등록기관이며, 400개 이상의 도메인 확장자를 제공합니다.

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인기 도메인 확장자를 살펴보고 선택해 보세요

.com

가장 잘 알려진 도메인으로 신뢰를 얻으세요.

29,0994,999 /첫 해

.online

보편성이 담긴 .com을 대체하기 좋은 도메인입니다.

52,9691,459 /첫 해

.shop

.shop 도메인으로 쇼핑몰이란 정보를 미리 알려줄 수 있습니다.

50,9391,449 /첫 해

.io

.io을 통해 기술 사업체란 힌트를 줄 수 있습니다.

98,96946,569 /첫 해

.icu

.icu 도메인으로 비즈니스를 운영한다는 사실을 고객에게 알려보세요.

23,5292,929 /첫 해

.xyz

성공적인 비즈니스를 위해 쓰면 좋은 개성 있고 인기 있는 도메인입니다.

27,9492,929 /첫 해

.pro

.pro 도메인을 통해 전문성을 보여주세요.

42,1994,359 /첫 해

.cloud

고객에게 클라우드 관련 비즈니스를 하고 있음을 보여주세요.

37,8392,899 /첫 해

사용자 정의 도메인으로 이메일을 받으세요

맞춤 도메인 이메일 FAQ

맞춤 도메인이 있는 이메일이란 무엇인가요?

도메인 네임을 사용하는 맞춤 이메일 주소입니다(예: name@yourbusiness.com). 더 전문적으로 보이며 고객과의 신뢰를 구축하는 데 도움이 됩니다.

도메인과 이메일을 함께 구매할 수 있나요?

네. 간단한 한 번의 결제로 도메인을 등록하고 전문 이메일을 설정할 수 있습니다. 모든 것을 자동으로 연결해 드립니다.

이미 도메인이 있다면?

문제없습니다. 몇 번의 클릭만으로 기존 도메인을 Hostinger에 연결할 수 있습니다.

설정하기 어렵나요?

전혀 어렵지 않습니다. 설정은 초보자도 쉽게 할 수 있으며 몇 분밖에 걸리지 않습니다. 저희가 기술적인 부분을 처리해 드립니다.

Gmail 또는 Outlook에 이메일을 연결할 수 있나요?

네. Gmail, Outlook, Apple Mail 및 다른 앱에서 이메일을 사용할 수 있으며, 웹메일을 통해 액세스할 수도 있습니다.

여러 개의 이메일 주소를 만들 수 있나요?

네. 도메인에 필요한 만큼 이메일 주소를 만들 수 있습니다. — 팀이나 성장하는 비즈니스에 완벽합니다.

도움이 필요하면 어떻게 해야 하나요?

저희 지원팀은 설정 또는 그 외 필요한 모든 것을 24시간 연중무휴로 도와드립니다.

호스팅어는 여러분의 개인 정보를 소중히 여깁니다

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