Hostingerパートナープログラム

代理店の収益と評判を高めましょう。

Hostingerの代理店ディレクトリに掲載されましょう
顧客契約更新ごとに継続的なコミッションを獲得できます
Hostingerパートナーバッジで信頼を築きましょう
今すぐ応募
代理店の収益と評判を高めましょう。

代理店の成長を支援するパートナー特典

もっと稼ぐ

継続的なコミッションを獲得する

紹介案件をすべて継続的な収益につなげましょう。新規紹介案件では20%、既存顧客の契約更新、クロスセル、アップグレードでは10%の報酬が得られます。

継続的なコミッションを獲得する
顧客数を増やす

代理店ディレクトリに掲載される

Hostingerの代理店ディレクトリにあなたの代理店を掲載して、潜在顧客にあなたのサービスを見つけてもらいましょう。

代理店ディレクトリに掲載される

限定紹介特典

Hostingerにご紹介いただいたお客様に共有できる、限定紹介クーポンを入手できます。

Hostingerとの共同マーケティング

見込み客と共有し、コンバージョン率向上に役立つ、共同ブランドの紹介ランディングページを入手しましょう。

代理店向けホスティングが20%オフ

代理店向けホスティングサービスを、パートナー限定の20%割引でお得にご利用いただけます。
紹介プログラムの仕組み

3つのステップから始めましょう

01

1分で適用できます

Hostingerアカウントにログインし、エージェンシーハブに移動して、パートナープログラムの登録手順を完了してください。
02

承認を受ける

弊社の提携チームがお客様の申請内容を確認し、通常2営業日以内に迅速なオンボーディングをサポートいたします。
03

成長して稼ぐ

継続的なコミッションを獲得し、Hostingerパートナーバッジを取得し、代理店ディレクトリへの掲載を申請しましょう。
信頼を築く

信頼できるHostingerパートナーであることを顧客に示しましょう

Hostingerによる公式認証を取得
ウェブサイトにバッジを表示する
潜在顧客にあなたの代理店への信頼感を高めてもらいましょう。
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信頼できるHostingerパートナーであることを顧客に示しましょう

私たちの言葉を鵜呑みにしないでください

世界中のお客様がHostingerの利用体験についてどのように語っているかをご覧ください。

「正直なところ、弊社のエンジニアがサポートを提供する際の基準として、Hostingerを参考にしています。」

Charlie Low & Dale Comley

Charlie Low & Dale Comley

Nohmaの共同創業者

「ホスティング、ドメイン名、SSL証明書をすべて一箇所で管理できたのは、本当に画期的でした。」

Owen Phillips

Owen Phillips

鍛冶屋

「Hostingerは私がこれまで利用した中で最高のホスティングプロバイダーです。サポートは素晴らしく、価格も他社を圧倒しています。」

Jordi Robert

Jordi Robert

マーケティング専門家

「私はクライアントにHostingerへの移行を勧めています。すべてが簡単で、新機能も次々と登場するからです。」

Anna Franques

Anna Franques

デジタルデザイナー兼開発者

「Hostingerのシンプルなダッシュボードのおかげで、WordPressウェブサイトを自分たちで管理できるようになりました。」

Elise Hernaez

Elise Hernaez

事業主

「正直なところ、弊社のエンジニアがサポートを提供する際の基準として、Hostingerを参考にしています。」

Charlie Low & Dale Comley

Charlie Low & Dale Comley

Nohmaの共同創業者

「ホスティング、ドメイン名、SSL証明書をすべて一箇所で管理できたのは、本当に画期的でした。」

Owen Phillips

Owen Phillips

鍛冶屋

「Hostingerは私がこれまで利用した中で最高のホスティングプロバイダーです。サポートは素晴らしく、価格も他社を圧倒しています。」

Jordi Robert

Jordi Robert

マーケティング専門家

「私はクライアントにHostingerへの移行を勧めています。すべてが簡単で、新機能も次々と登場するからです。」

Anna Franques

Anna Franques

デジタルデザイナー兼開発者

「Hostingerのシンプルなダッシュボードのおかげで、WordPressウェブサイトを自分たちで管理できるようになりました。」

Elise Hernaez

Elise Hernaez

事業主

パートナープログラムに関するよくある質問

Hostingerパートナープログラムに関するよくある質問とその回答をご覧ください。

このプログラムは、他者にサービスを提供するウェブ専門家（フリーランサー、ウェブ代理店、マーケティング代理店など）を対象としています。現在、早期アクセス段階にあり、承認を受けるには以下のすべての条件を満たす必要があります。

  • Hostingerで10以上のウェブサイトをホストしていること
  • サービスに関する明確な情報が掲載された、プロフェッショナルな既存のウェブサイトを持っていること
  • 会社のドメインと一致する業務用メールアドレスを使用していること（Gmail、Yahoo、その他の一般的なプロバイダーは不可）
  • 基本的なウェブプレゼンスで確認できる会社名を持っていること
  • 他からコピーしたものではなく、オリジナルの会社概要を提出すること
  • Hostingerで不正利用によるアカウント停止歴がないこと
  • Hostingerが明示的に除外していない市場で事業を行っていること

応募するには、hPanel → Agency Hub → Partner Program にアクセスして申請してください。申請内容は承認前に審査されます。

パートナープログラムは、より深く、より長期的な関係を築くためのものです。公開プロフィール、インバウンドリード、そしてHostingerに顧客を紹介するにつれて拡大する特典が得られます。

  • 代理店ディレクトリへの掲載が可能
  • 初回購入だけでなく、クロスセルや更新時にも継続的なコミッションが発生
  • 代理店ハブダッシュボードにインバウンドリードが配信
  • 共同ブランドの紹介ランディングページと紹介クーポン
  • 紹介したクライアント向けの限定紹介オファー
  • 新規購入時の代理店ホスティングが20%オフ
  • 自社ウェブサイト用のパートナーバッジ
  • 優先テクニカルサポート

いいえ。価格、範囲、納期は、お客様とクライアントの間で決定されます。

承認されたパートナーは、hPanel（エージェンシーハブ → 紹介 → 収益 → クライアント）に専用の紹介ダッシュボードを利用できます。紹介したすべてのクライアントが表示され、各クライアントをクリックすると、資格要件、承認済み、紹介した製品、イベント履歴などのコミッションの詳細を確認できます。

はい。パートナー資格を維持するには、Hostingerの紹介プログラムを通じて最低100ドルの収益をHostingerに紹介する必要があります。この基準を下回ると、アカウントがプログラムから除外されるリスクがあります。

はい、いつでもhPanelのAgency Hubから変更できます。ディレクトリプロファイルが削除され、問い合わせの受信が停止されます。

信頼できるパートナーになりましょう

Hostingerパートナープログラムに申し込むことで、顧客獲得、継続的なコミッション獲得、そして信頼性構築のための新たな方法を開拓できます。

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