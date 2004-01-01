代理店の収益と評判を高めましょう。
代理店の成長を支援するパートナー特典
継続的なコミッションを獲得する
紹介案件をすべて継続的な収益につなげましょう。新規紹介案件では20%、既存顧客の契約更新、クロスセル、アップグレードでは10%の報酬が得られます。
代理店ディレクトリに掲載される
Hostingerの代理店ディレクトリにあなたの代理店を掲載して、潜在顧客にあなたのサービスを見つけてもらいましょう。
限定紹介特典
Hostingerとの共同マーケティング
代理店向けホスティングが20%オフ
3つのステップから始めましょう
1分で適用できます
承認を受ける
成長して稼ぐ
私たちの言葉を鵜呑みにしないでください
「正直なところ、弊社のエンジニアがサポートを提供する際の基準として、Hostingerを参考にしています。」
「ホスティング、ドメイン名、SSL証明書をすべて一箇所で管理できたのは、本当に画期的でした。」
「Hostingerは私がこれまで利用した中で最高のホスティングプロバイダーです。サポートは素晴らしく、価格も他社を圧倒しています。」
「私はクライアントにHostingerへの移行を勧めています。すべてが簡単で、新機能も次々と登場するからです。」
「Hostingerのシンプルなダッシュボードのおかげで、WordPressウェブサイトを自分たちで管理できるようになりました。」
「正直なところ、弊社のエンジニアがサポートを提供する際の基準として、Hostingerを参考にしています。」
「ホスティング、ドメイン名、SSL証明書をすべて一箇所で管理できたのは、本当に画期的でした。」
「Hostingerは私がこれまで利用した中で最高のホスティングプロバイダーです。サポートは素晴らしく、価格も他社を圧倒しています。」
「私はクライアントにHostingerへの移行を勧めています。すべてが簡単で、新機能も次々と登場するからです。」
「Hostingerのシンプルなダッシュボードのおかげで、WordPressウェブサイトを自分たちで管理できるようになりました。」
パートナープログラムに関するよくある質問
応募資格者は？
このプログラムは、他者にサービスを提供するウェブ専門家（フリーランサー、ウェブ代理店、マーケティング代理店など）を対象としています。現在、早期アクセス段階にあり、承認を受けるには以下のすべての条件を満たす必要があります。
- Hostingerで10以上のウェブサイトをホストしていること
- サービスに関する明確な情報が掲載された、プロフェッショナルな既存のウェブサイトを持っていること
- 会社のドメインと一致する業務用メールアドレスを使用していること（Gmail、Yahoo、その他の一般的なプロバイダーは不可）
- 基本的なウェブプレゼンスで確認できる会社名を持っていること
- 他からコピーしたものではなく、オリジナルの会社概要を提出すること
- Hostingerで不正利用によるアカウント停止歴がないこと
- Hostingerが明示的に除外していない市場で事業を行っていること
参加するにはどうすればいいですか？
応募するには、hPanel → Agency Hub → Partner Program にアクセスして申請してください。申請内容は承認前に審査されます。
これは紹介プログラムとどう違うのですか？
パートナープログラムは、より深く、より長期的な関係を築くためのものです。公開プロフィール、インバウンドリード、そしてHostingerに顧客を紹介するにつれて拡大する特典が得られます。
パートナーにはどのようなメリットがありますか？
- 代理店ディレクトリへの掲載が可能
- 初回購入だけでなく、クロスセルや更新時にも継続的なコミッションが発生
- 代理店ハブダッシュボードにインバウンドリードが配信
- 共同ブランドの紹介ランディングページと紹介クーポン
- 紹介したクライアント向けの限定紹介オファー
- 新規購入時の代理店ホスティングが20%オフ
- 自社ウェブサイト用のパートナーバッジ
- 優先テクニカルサポート
Hostingerは、私がクライアントのために行う業務に関与していますか？
いいえ。価格、範囲、納期は、お客様とクライアントの間で決定されます。
紹介した顧客と紹介手数料を追跡するにはどうすればよいですか？
承認されたパートナーは、hPanel（エージェンシーハブ → 紹介 → 収益 → クライアント）に専用の紹介ダッシュボードを利用できます。紹介したすべてのクライアントが表示され、各クライアントをクリックすると、資格要件、承認済み、紹介した製品、イベント履歴などのコミッションの詳細を確認できます。
パートナーであり続けるための最低限の活動要件はありますか？
はい。パートナー資格を維持するには、Hostingerの紹介プログラムを通じて最低100ドルの収益をHostingerに紹介する必要があります。この基準を下回ると、アカウントがプログラムから除外されるリスクがあります。
プログラムから退会してもいいですか？
はい、いつでもhPanelのAgency Hubから変更できます。ディレクトリプロファイルが削除され、問い合わせの受信が停止されます。