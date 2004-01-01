承認されたパートナーは、hPanel（エージェンシーハブ → 紹介 → 収益 → クライアント）に専用の紹介ダッシュボードを利用できます。紹介したすべてのクライアントが表示され、各クライアントをクリックすると、資格要件、承認済み、紹介した製品、イベント履歴などのコミッションの詳細を確認できます。