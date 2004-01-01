AIを活用してWhatsAppをCRMに変えよう

連絡先をビジネスとして扱いましょう。WhatsAppを連携させ、見込み客を管理し、成約につなげましょう。
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AIを活用してWhatsAppをCRMに変えよう

ビジネス向けWhatsApp CRMの作成方法

01

アイデアを説明するか、テンプレートを選択してください

貴社のビジネスの仕組みを説明していただければ、AIがそれに基づいてCRMを構築します。または、デザイナーが作成したテンプレートからすぐに使い始めることもできます。コーディングは一切不要です。
02

WhatsAppをCRMに接続しましょう

数回クリックするだけで、Twilio連携によりWhatsAppがCRMに接続されます。
03

CRMをカスタマイズする

自社ビジネスに合わせた独自のCRMを作成しましょう。AIとチャットするだけで、デザインやコンテンツの編集、ページのパーソナライズが可能です。

テンプレートを選んで自分好みにカスタマイズ

プロがデザインしたテンプレートをベースに、AIやビジュアル編集で細部まで調整。Webサイトをよりスピーディーに公開できます。

既成テンプレート

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM構築に必要なすべてが1か所に揃っています。

ニーズに合わせてカスタマイズされたCRMを作成し、所有しましょう。

ニーズに合わせてカスタマイズされたCRMを作成し、所有しましょう。

貴社の業務内容をご説明いただければ、Horizonsが貴社のワークフロー（パイプライン、ラベル、フォローアップの頻度など）に完全に適合するCRMを構築します。ITチームは必要ありません。

完全なデータ所有権

WhatsAppやソーシャルメディアショップとは異なり、Horizonsを搭載したサイトでは顧客データを完全に管理できるため、プラットフォームのポリシー変更やアカウント停止から保護されます。

内蔵AI

ワークフローや返信を自動化し、あなたが寝ている間でもビジネスを滞りなく進めましょう。

既製のテンプレートから始めましょう

CRMをゼロから構築する必要はありません。テンプレートを使えば、複雑な設定、アプリ構造、ワークフローがあらかじめ構築されているため、スムーズに作業を開始できます。

専門的なインフラストラクチャ

プロフェッショナルなホスティング、カスタムドメイン、ビジネスメールがすべて一箇所に。顧客との信頼関係構築に必要なすべてが揃っています。

ステップバイステップのチュートリアルをご覧ください

アイデアをわずか数分で実際のプロジェクトに落とし込む方法を、ステップバイステップの手順で解説したビデオチュートリアルまたはハウツーガイドをご覧ください。
AIを使ってWhatsApp CRMを作成する方法

AIを使ってWhatsApp CRMを作成する方法

チュートリアル
ビデオ

あなた独自のプロジェクトアイデアを現実のものにする準備はできていますか？

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WhatsApp CRM FAQs

WhatsApp CRMの作成に関してよく寄せられる質問とその回答を以下に示します。

What is a WhatsApp CRM?

WhatsApp CRMは、WhatsAppを通じて顧客関係を直接管理できるツールです。会話の記録が途切れることなく、連絡先の整理、営業パイプラインを通じたリードの追跡、そして成約まで、すべてを1か所で行うことができます。従来のCRMとは異なり、顧客が既に利用している場所、つまりWhatsApp上で顧客とつながることができます。

WhatsApp CRMで何ができるの？

WhatsApp CRMを使えば、連絡先の整理・管理、視覚的な販売パイプラインによるリードの追跡、メッセージの自動化、支払いの受け付けなど、すべてWhatsAppと連携して行えます。また、コーディングスキルがなくても、AIを活用して特定のビジネスニーズに合わせてカスタマイズすることも可能です。

AIを搭載したWhatsApp CRMを構築するには、プログラミングスキルが必要ですか？

コーディングスキルは不要です。Hostinger Horizons vibeコーディングプラットフォームを使えば、AIとチャットするだけで独自のWhatsApp CRMを作成したり、既製のテンプレートから始めて自分の言語でカスタマイズしたりできます。コード、デザイン、コンテンツはすべてプラットフォームが処理します。

Hostinger HorizonsでWhatsApp CRMを作成するにはどうすればよいですか？

Hostinger Horizons を使えば、WhatsApp CRM アプリの作成は簡単です。以下の手順で簡単に作成できます。

  • 当社の AI アプリビルダー または 既製テンプレート を使用して、無料で作成を開始できます。
  • AI とチャットすることで、ビジネスニーズに合わせてすべてをカスタマイズできます。これは、バイブコーディングと呼ばれるもので、技術的なスキルは不要で、アイデアを平易な言葉で伝えるだけです。
  • プランを選択すると、より多くのプロンプトが利用可能になり、ワンクリックで CRM を公開できます。
  • Twilio との連携により、WhatsApp を CRM に接続できます。

また、営業用 CRM の作成方法 に関するガイドを参照したり、ビデオチュートリアルをご覧いただくこともできます。

WhatsApp CRMの設定にはどれくらい時間がかかりますか？

カスタマイズの度合いによります。既製のテンプレートを使えば数分で始められますが、ビジネスに合わせて細部までカスタマイズしたい場合は、もう少し時間がかかるかもしれません。いずれにしても、Hostinger Horizonsはプロセスを可能な限り迅速かつ直感的にします。AIとチャットするだけで、面倒な作業はすべてAIが処理します。

CRMを自社のビジネスニーズに合わせてカスタマイズすることはできますか？

はい、Hostinger Horizonsならすべてをカスタマイズできます。必要なものを自分の言葉で説明するだけで、AIがデザイン、コンテンツ、機能を自動的に調整します。特定のセールスパイプライン、カスタム連絡先フィールド、独自のレイアウトなど、ビジネスに完璧にフィットするまで、対話を通じてカスタマイズを続けることができます。

Hostinger Horizonsは無料で利用できますか？

Hostinger Horizonsは無料ではありませんが、プランを契約する前に試用できます。利用開始方法と最大限に活用する方法については、詳細なガイドをご覧ください。

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