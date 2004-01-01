AIを活用してWhatsAppをCRMに変えよう
ビジネス向けWhatsApp CRMの作成方法
アイデアを説明するか、テンプレートを選択してください
WhatsAppをCRMに接続しましょう
CRMをカスタマイズする
テンプレートを選んで自分好みにカスタマイズ
既成テンプレート
CRM via WhatsApp (minimalist)
CRM via WhatsApp (green)
CRM via WhatsApp (violet)
CRM構築に必要なすべてが1か所に揃っています。
ニーズに合わせてカスタマイズされたCRMを作成し、所有しましょう。
完全なデータ所有権
内蔵AI
既製のテンプレートから始めましょう
専門的なインフラストラクチャ
ステップバイステップのチュートリアルをご覧ください
WhatsApp CRM FAQs
What is a WhatsApp CRM?
WhatsApp CRMは、WhatsAppを通じて顧客関係を直接管理できるツールです。会話の記録が途切れることなく、連絡先の整理、営業パイプラインを通じたリードの追跡、そして成約まで、すべてを1か所で行うことができます。従来のCRMとは異なり、顧客が既に利用している場所、つまりWhatsApp上で顧客とつながることができます。
WhatsApp CRMで何ができるの？
WhatsApp CRMを使えば、連絡先の整理・管理、視覚的な販売パイプラインによるリードの追跡、メッセージの自動化、支払いの受け付けなど、すべてWhatsAppと連携して行えます。また、コーディングスキルがなくても、AIを活用して特定のビジネスニーズに合わせてカスタマイズすることも可能です。
AIを搭載したWhatsApp CRMを構築するには、プログラミングスキルが必要ですか？
コーディングスキルは不要です。Hostinger Horizons vibeコーディングプラットフォームを使えば、AIとチャットするだけで独自のWhatsApp CRMを作成したり、既製のテンプレートから始めて自分の言語でカスタマイズしたりできます。コード、デザイン、コンテンツはすべてプラットフォームが処理します。
Hostinger HorizonsでWhatsApp CRMを作成するにはどうすればよいですか？
Hostinger Horizons を使えば、WhatsApp CRM アプリの作成は簡単です。以下の手順で簡単に作成できます。
- 当社の AI アプリビルダー または 既製テンプレート を使用して、無料で作成を開始できます。
- AI とチャットすることで、ビジネスニーズに合わせてすべてをカスタマイズできます。これは、バイブコーディングと呼ばれるもので、技術的なスキルは不要で、アイデアを平易な言葉で伝えるだけです。
- プランを選択すると、より多くのプロンプトが利用可能になり、ワンクリックで CRM を公開できます。
- Twilio との連携により、WhatsApp を CRM に接続できます。
また、営業用 CRM の作成方法 に関するガイドを参照したり、ビデオチュートリアルをご覧いただくこともできます。
WhatsApp CRMの設定にはどれくらい時間がかかりますか？
カスタマイズの度合いによります。既製のテンプレートを使えば数分で始められますが、ビジネスに合わせて細部までカスタマイズしたい場合は、もう少し時間がかかるかもしれません。いずれにしても、Hostinger Horizonsはプロセスを可能な限り迅速かつ直感的にします。AIとチャットするだけで、面倒な作業はすべてAIが処理します。
CRMを自社のビジネスニーズに合わせてカスタマイズすることはできますか？
はい、Hostinger Horizonsならすべてをカスタマイズできます。必要なものを自分の言葉で説明するだけで、AIがデザイン、コンテンツ、機能を自動的に調整します。特定のセールスパイプライン、カスタム連絡先フィールド、独自のレイアウトなど、ビジネスに完璧にフィットするまで、対話を通じてカスタマイズを続けることができます。