独自のカスタムAIツール構築 – セットアップ不要、手間いらず
楽しいサイドプロジェクトから便利なツールまで
「テキストツール」
「画像ツール」
ユーティリティツール
楽しい＆バイラルツール
AI搭載ツール構築に必要なすべてがここに
すでにあるAI
チャットで構築、コーディング不要
限界を決めるのはアイデアであり、テクノロジーではありません。
一度作れば、そこから収益が得られます
仕組み
Horizonsプロジェクトを開く
作成、調整、テスト
公開して共有
テンプレートを探す
既存のテンプレート
Home decor store
Workouts generator
Creative agency site
Logo maker
Interior studio site
Restaurant site
Horizonsを利用したユーザーの声をご紹介
Hostinger Horizonsのように自然言語を使ったバイブコーディングでは、開発時間が45％短縮され、これまで数週間かかっていたプロトタイプを数時間で作成できるようになりました。これにより、ソフトウェア開発の参入障壁が大幅に下がりました。
最近、新しい@Hostinger HorizonsのAIアプリビルダーを試す機会がありましたが、とても感動しました。😎
Hostinger Horizonsは、数百万ドル規模の価値があるアプリを効率的に作れるノーコードツールかもしれません。
Hostinger Horizonsは、新しいサービスやビジネスのアイデアを本格的に展開する前に、試作品を簡単に作ってテストできる革新的な仕組みです。
HostingerのHORIZONS AIを使うことで、Webサイトや顧客向けに欲しいものをこんなに簡単に作れるなんて、本当に驚きです！ぜひ一度、自分の目で確かめてみてください！
Hostinger Horizonsはアイデアを具体化できるツールです。言葉で説明するだけで、完成品が生成されます。
@Hostinger Horizonsの今後の展開がとても楽しみです！新しいAIアップデートは操作していて本当に楽しいです。自分だけでなく、多くの人にとっても大きな変化をもたらしていると思います。
HostingerがどうやってHorizonsを実現したのか、不思議でなりません。誰でもこんなに速くフロントエンドとバックエンドを展開できるのは本当に驚きです。
ずっとやりたかったプロジェクトが、Horizons AIのおかげでついに形になりました。Webアプリのコーディングはまったくの初心者でしたが、夢だった仲間を助けるプロジェクトを実現できて、本当に感激しています！
Hostinger Horizonsは、他のどんなサービスと比べても本当に革命的です。自分のWebアプリにブログ用のサブドメインを設定するのも、驚くほど簡単でした。
Hostinger Horizonsなら、プロンプトを入力するだけでWebアプリが作れます。本当にすごいです！
Hostinger Horizonsは本当に革命的です！ノーコードのAIアプリビルダーで、数分で高品質なWebサイトやアプリが作れます。デザインもコーディングも文章の作成もAIにお任せできます。ぜひ一度試してみてください。
まるで一流のWeb開発者やソフトウェア開発者がそばにいて、思い描いたものを何でも形にしてくれるかのようです。
Hostinger Horizonsを使えばサイトもWebアプリも思いのままに。従来のサイト作成ツールとは一味違う、多機能なツールです。
カスタムのAIツール作成に関するよくある質問
自分のAIツールをどのように作成することができますか？
Horizonsプロジェクトを開いてチャットを開始するだけ。作りたいものを平易な言葉で説明すれば、Horizons AIがそれを実現します。シームレスな生成AI連携がプロジェクトに組み込まれているため、サードパーティのアカウント、モデル選択、個別の請求は不要です。プロンプトで何でもカスタマイズでき、テキストの手動編集や画像の更新もいつでも自由に行えます。クレジットを消費することなく利用可能です。準備ができたら公開ボタンを押すだけです。ホスティングとドメインはすでにプランに含まれています。
詳細については、Horizons統合AIの概要をご覧ください。
誰がHorizonsを使用してカスタムAIツールを作成できますか？
Horizons AIの機能は、アイデアを持つすべての人向けに作られており、コーディング経験は必要ありません。サードパーティのソリューションに費用をかける代わりに独自のAIツールを構築したい中小企業のオーナーの方、AI搭載アプリでオーディエンスを収益化したいクリエイターの方、あるいは、フィットネストレーナーや栄養士のような専門家で、自身の知識をクライアントに販売できるツールにまとめたい方など、どのような方でもHorizonsならそれが可能です。
作りたいものを説明できれば、それを構築できます。インスピレーションを探している場合や、すぐに始めたい場合は、アイデアに合った事前デザイン済みテンプレートをご覧ください。
私のアプリにどのようなAI機能を追加できますか？
Horizonsは、テキスト生成と分析、および画像生成と分析（PNG、WebP、JPEG）をサポートしています。これらを使用して、独自のAIチャットボット、パーソナルAIアシスタント、ライティングツール、画像変換ツール、レコメンデーションエンジンなど、さまざまなものを作成できます。
Horizonsは無料で利用できますか？
Horizonsは無料で始めることができます。プランには、すぐに構築や実験を開始できるAIクレジットが含まれています。無料クレジットを使い切った後も、いつでもチャージして構築を続けたり、公開済みのアプリやWebサイト内のAI機能を利用したりできます。予期せぬ請求や隠れた料金は一切ありません。お客様は常に支出を管理できます。
AIクレジットはどのように機能しますか？
AIクレジットは、Webサイトまたはアプリの構築（1メッセージ＝1クレジット）と、公開済みのWebプロジェクト内のAI機能という2つの用途に利用されます。WebサイトまたはWebアプリ内でAI機能を使用する場合、分割クレジットが適用されます。つまり、ユーザーがAIツールとやり取りした場合にのみ、クレジットをより長く利用できます。
私のアプリが使用したAIクレジットの量を確認できますか？
はい。AIクレジット使用状況ダッシュボードには、構築と編集に使用されたクレジットの内訳、およびアプリのAI機能によって消費されたクレジットが表示されます。そのため、クレジットがどこに費やされているかを常に正確に把握できます。
Horizons AIツールビルダーを使用するにはコーディングスキルが必要ですか？
いいえ。Horizonsは、技術的な知識がない方から経験豊富な開発者まで、すべての方のために設計されています。構築したいものを説明するだけで、Horizonsがその構築をお手伝いします。
すでにプランを購入済みの場合、AIツールを構築できますか？
はい、以前にAI App Builderでプロジェクトを構築したことがある場合、またはHorizonsでウェブサイトを直感的に構築したことがある場合、統合されたAI機能は、追加費用なしでプランにすでに含まれています。既存のプロジェクトを開くか、新しいプロジェクトを開始し、AIクレジットをチャージするだけで、すぐに利用できます。