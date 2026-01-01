התקינו את Lago בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת מדידה וחיוב מבוסס שימוש בקוד פתוח לחברות SaaS, פינטק ו-תשתית.
בחרו תוכנית VPS עבור Lago
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Lago
Lago היא פלטפורמת מדידה וחיוב בקוד פתוח שנבנתה עבור חברות SaaS, פינטק ותשתיות הזקוקות לתמחור גמיש מבוסס שימוש. היא מספקת קליטת אירועים בזמן אמת, ניהול מנויים, יצירת חשבוניות ו-API שפותח בגישת "מפתחים תחילה" כדי לתמוך במודלי תמחור מורכבים — החל מתוכניות לפי מושב ועד לשכבות מדורגות, חבילות ואחוזים.
אירוח עצמי של Lago ב-VPS שלכם שומר כל אירוע לקוח, חשבונית וכלל תמחור תחת שליטתכם הישירה, מסיר עמלות לפי עסקה הנגבות על ידי כלי חיוב מתארחים, ומאפשר לכם להתאים אישית אינטגרציות ושמירת נתונים לדרישות התאימות והמוצר הספציפיות שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Lago
חיוב מבוסס שימוש
חייבו לפי קריאת API, מושב, GB, או כל מדד אחר, מבלי לבנות תשתית חיוב מותאמת אישית מאפס.
מדידה בזמן אמת
קליטת אירועי לקוחות בזמן אמת והצגה של נתוני שימוש מדויקים עבור חשבוניות ולוחות מחוונים.
מודלי תמחור גמישים
שלבו שכבות תמחור קבועות, מדורגות, חבילות ואחוזים בתוך תוכנית אחת כדי למדל כל אסטרטגיית תמחור.
יצירת חשבוניות
הפק וייצא חשבוניות PDF באופן אוטומטי בהתבסס על תקופות מנוי ושימוש מדוד.
API ממוקד מפתחים
שלבו חיוב במוצר שלכם באמצעות REST API נקי ו-webhooks במקום ממשקי משתמש מתארחים.
למה להריץ את Lago על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
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החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.