התקינו InvenTree בהתקנה בלחיצה אחת.
מערכת קוד פתוח לניהול חלפים ומלאי למעקב אחר מלאי, רשימות חומרים ופרטי ספקים.
בחרו תוכנית VPS עבור InvenTree
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם InvenTree
InvenTree היא פלטפורמת ניהול מלאי ורכיבים מבוססת-ווב, שנבנתה עבור צוותי הנדסה וייצור. היא מחליפה מעקב מבוסס גיליונות אלקטרוניים וכלים מנותקים במערכת אחידה המנהלת רמות מלאי, קטלוגי רכיבים, רשימות חומרים (BOMs), מידע ספקים, הזמנות רכש והזמנות מכירה במקום אחד. היא נבנתה עם REST API נקי וארכיטקטורת פלאגינים ניתנת להרחבה, והיא משתלבת בתהליכי עבודה הנדסיים קיימים במקום לכפות על צוותים להסתגל אליה.
אירוח עצמי של InvenTree על ה-VPS שלכם שומר את מסד הנתונים של הרכיבים שלכם, תמחור הספקים ו-BOMs הייצור על תשתית שבשליטתכם — חשוב במיוחד עבור פרויקטי חומרה ויצרנים המתייחסים לנתוני מקור רכיבים כקנייניים.
פיצ'רים עיקריים של InvenTree
רשימת חומרים
הגדירו רשימות חומרים (BOMs) מרובות רמות עבור הרכבות מורכבות, עם הקצאת מלאי אוטומטית וחישובי חוסר כדי לתכנן במדויק את בניית הייצור.
מעקב מלאי
עקבו אחר כמויות המלאי במספר מיקומי אחסון, עם היסטוריית תנועות מלאה והתראות על מלאי נמוך עבור כל פריט.
ניהול ספקים
צרפו קישורים של ספקים ויצרנים לכל חלק, כולל רמות תמחור, זמני אספקה ומינימום הזמנה לצורך השוואת רכש ישיר.
הזמנות רכש
צרו ועקבו אחר הזמנות רכש, החל מהיצירה ועד למסירה, עם עדכוני מלאי אוטומטיים בעת קבלת משלוחים נכנסים.
REST API ו-תוספים
מערכת API REST מלאה ומערכת תוספים מחברת את InvenTree לסורקי ברקוד, מדפסות תוויות, מערכות ERP ותהליכי עבודה מותאמים אישית לאוטומציה.
הזמנות מכירה
נהלו הזמנות לקוחות והקצו מלאי לביצוע הזמנות, תוך שמירה על סנכרון בין מכירות למלאי, ללא צורך בכלי נפרד לניהול הזמנות.
למה להריץ את InvenTree על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.