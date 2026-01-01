InvenTree היא פלטפורמת ניהול מלאי ורכיבים מבוססת-ווב, שנבנתה עבור צוותי הנדסה וייצור. היא מחליפה מעקב מבוסס גיליונות אלקטרוניים וכלים מנותקים במערכת אחידה המנהלת רמות מלאי, קטלוגי רכיבים, רשימות חומרים (BOMs), מידע ספקים, הזמנות רכש והזמנות מכירה במקום אחד. היא נבנתה עם REST API נקי וארכיטקטורת פלאגינים ניתנת להרחבה, והיא משתלבת בתהליכי עבודה הנדסיים קיימים במקום לכפות על צוותים להסתגל אליה.

אירוח עצמי של InvenTree על ה-VPS שלכם שומר את מסד הנתונים של הרכיבים שלכם, תמחור הספקים ו-BOMs הייצור על תשתית שבשליטתכם — חשוב במיוחד עבור פרויקטי חומרה ויצרנים המתייחסים לנתוני מקור רכיבים כקנייניים.