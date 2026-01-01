Azonnali segítséget kaphatsz a Kodee-tól, az AI-támogatási munkatársadtól

A Kodee naponta több mint 45 ezer csevegést bonyolít le – szolgáltatások kezelését, blogbejegyzések írását és weboldalak migrálását – mindezt egyetlen egyszerű beszélgetésen keresztül.
A gyorsbillentyűd a készhez

A Kodee minden Hostinger termékben veled van, még a telefonodon is – csak mondd el, mire van szükséged.

Webtárhely

Weboldal migrálása
Gyorsítsd fel
Biztonsági mentés létrehozása
Beállítások keresése a hPanelben
Webhelyek, adatbázisok és eszközök kezelése
Miért változtatja meg a Kodee a játékszabályokat?

Több mint 500 művelet, és ez a szám folyamatosan növekszik

A Kodee több mint 500 adminisztrátori szintű műveletet hajt végre, beleértve a webhelyek migrálását, a biztonsági mentéseket és a szerver állapotának ellenőrzését.

85%-os sikerarány

A Kodee a támogatási kérelmek túlnyomó többségét elsőre megoldja – nincs szükség oda-vissza egyeztetésre.

Azonnal az Ön szolgálatában

A Kodee mindig elérhető – nincs sorban állás vagy visszahívások ütemezése. Kérjen segítséget, amikor szüksége van rá.

Pénzt spórolni, hogy pénzt takaríts meg

A Kodee az automatikus támogatáskezeléssel segít alacsonyan tartani a költségeket, és ezeket a megtakarításokat átadja Önnek.

Inkább WhatsApp-ot használsz? Ott van a Kodee is.

Ugyanazt a segítséget kapod a csomagokkal, a beállítással és a hibaelhárítással kapcsolatban, közvetlenül a már használt alkalmazásban.
Csatlakozz a több millió elégedett ügyfélhez

A Kodee gyorsan megértette az aggályomat, és világos, lépésről lépésre útmutatást adott, amely mindenféle félreértés nélkül megoldotta a problémámat.

Anas Rk

A Kodee, a mesterséges intelligencia támogatása, kiváló. Tulajdonképpen jobban szeretem, mint ha valakivel beszélgetnék, mert nem érzem magam sietve.

Yvonne McChesney

A Kodee nevű mesterséges intelligencia asszisztensük NAGYON hasznos. Ahelyett, hogy végtelen súgódokumentációkra irányítana, ténylegesen elvégzi a dolgát a fiókomban. Olyan, mintha egy junior rendszergazda lenne készenlétben.

Philip

Csak mondd el Kodee-nak, és tekintsd késznek

Kodee GYIK

Találd meg a válaszokat a Kodee mesterséges intelligencia alapú ügyfélszolgálati munkatársunkkal kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre.

Mi az a Kodee?

A Kodee a Hostinger mesterséges intelligencián alapuló ügyfélszolgálati ügynöke – weboldalak és szolgáltatások egyszerű csevegésen keresztüli kezelésére készült. Több mint 500 adminisztrátori szintű műveletet hajt végre, a weboldalak migrálásától és a biztonsági mentések készítésétől kezdve a DNS-rekordok kezeléséig és a szerver állapotának ellenőrzéséig. Tudjon meg többet a Kodee-ról.

Mely Hostinger termékeket támogatja a Kodee?

A Kodee a teljes Hostinger ökoszisztémában működik – web hosting, WordPress, VPS, weboldalkészítő, Hostinger Horizons, Hostinger Mail, domainek és fizetések. Bármit is kezel, a Kodee segít.

Valóban tud a Kodee módosításokat végezni a fiókomon, vagy csak válaszol a kérdésekre?

Mindkettő – de a Kodee-t az különbözteti meg a többitől, hogy cselekvésre kész. Ahelyett, hogy egy súgódokumentációra irányítana, a Kodee közvetlenül a fiókodban összekapcsolja a domaineket, frissíti a DNS-beállításokat, telepít bővítményeket és sok mást.

Elérhető a Kodee mobilon?

Igen. A Kodee bárhol elérhető, ahol hozzáférsz a Hostingerhez – beleértve a mobilon és akár a WhatsAppon is –, így az azonnali segítség mindig egy üzenetnyire van, bárhonnan is dolgozz.

Mi történik, ha a Kodee nem tudja megoldani a problémámat?

A Kodee a támogatási interakciók 85%-át önállóan kezeli. A hatáskörén kívül eső esetekben egy emberi szakemberhez kapcsol, így soha nem maradsz megoldás nélkül.

