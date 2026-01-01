A Frigate telepítése egyetlen kattintással.
Open-source hálózati videófelvevő valós idejű helyi AI objektum felismerés IP kamerák.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Frigate
A Frigate egy nyílt forráskódú hálózati videofelvevő, amely valós idejű objektumfelismerésre épül. Folyamatosan elemzi az IP kamerák streamjeit, azonosítja az embereket, autókat, állatokat és egyéb objektumokat a helyszínen, és csak akkor rögzíti vagy figyelmezteti, ha valójában valami jelentős dolog történik, nem pedig minden pixel mozgásban.
Mivel minden kép a saját kiszolgálón dolgozik fel, a felvételek soha nem hagyják el az általad irányított számítógépet. Nincs felhő előfizetés, nincs díj a fényképezőgépre, és a gyártó nem döntheti el, hogy a felvételek mennyi ideig tartanak. A Frigate bármely olyan kamerával működik, amely RTSP stream-t biztosít, a felvételeket helyi lemezen tárolja, és integrálódik a Home Assistant-szel és az MQTT-szel az automatizálás érdekében.
A Frigate főbb funkciói
Helyi AI detektálás
Az objektumokat az Ön saját hardvere azonosítja valós időben, így az észlelés akkor is működik, ha az internetkapcsolat nem.
Kevesebb hamis riasztás
A felvételeket és értesítéseket valós emberek, autók vagy állatok aktiválják, nem pedig árnyékok, eső vagy fényszórók.
Folyamatos felvétel és felülvizsgálat
Az óránkénti felvételek az észlelt események idővonalával párosulnak, így egyenesen a fontos pillanathoz juthat.
Bármely kamerával működik
Csatlakoztassa bármilyen márkájú kamerákat az RTSP-n keresztül, ahelyett, hogy egyetlen gyártó vagy felhőszolgáltatásba lenne zárva.
Home Assistant integráció
Az érzékelések MQTT-en keresztül kerülnek közzétételre, így a lámpák, szirénák és egyéb intelligens otthoni automatizálások reagálhatnak, amint valami látható.
Beépített restreaming
A csomagolt go2rtc retreamer minden egyes fényképezőgépet egyszer húz, és megosztja minden nézővel, így nem terheli a fényképezőgépet.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Frigate szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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