A Frigate egy nyílt forráskódú hálózati videofelvevő, amely valós idejű objektumfelismerésre épül. Folyamatosan elemzi az IP kamerák streamjeit, azonosítja az embereket, autókat, állatokat és egyéb objektumokat a helyszínen, és csak akkor rögzíti vagy figyelmezteti, ha valójában valami jelentős dolog történik, nem pedig minden pixel mozgásban.

Mivel minden kép a saját kiszolgálón dolgozik fel, a felvételek soha nem hagyják el az általad irányított számítógépet. Nincs felhő előfizetés, nincs díj a fényképezőgépre, és a gyártó nem döntheti el, hogy a felvételek mennyi ideig tartanak. A Frigate bármely olyan kamerával működik, amely RTSP stream-t biztosít, a felvételeket helyi lemezen tárolja, és integrálódik a Home Assistant-szel és az MQTT-szel az automatizálás érdekében.