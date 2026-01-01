Hostinger partnerski program

Povećajte prihode i ugled svoje agencije

Budite otkriveni u imeniku Hostinger agencija
Zaradite ponavljajuće provizije za obnavljanje ugovora s vašim klijentima
Izgradite povjerenje uz Hostinger partnersku značku
Prijavi se sada
Povećajte prihode i ugled svoje agencije

Partnerske pogodnosti koje pomažu vašoj agenciji da raste

Zaradite više

Zaradite ponavljajuće provizije

Pretvorite svaku preporuku u stalni prihod. Zaradite 20% na novim preporukama i 10% na obnavljanju ugovora s klijentima, unakrsnoj prodaji i nadogradnjama.

Zaradite ponavljajuće provizije
Povećajte broj klijenata

Budite pronađeni u imeniku agencija

Predstavite svoju agenciju u Hostingerovom imeniku agencija i pomozite potencijalnim klijentima da otkriju vaše usluge.

Budite pronađeni u imeniku agencija

Ekskluzivne ponude za preporuke

Nabavite ekskluzivne kupone za preporuke koje možete podijeliti s klijentima koje dovedete u Hostinger.

Zajedničko tržište s Hostingerom

Nabavite kobrendiranu odredišnu stranicu za preporuke koju možete podijeliti s potencijalnim klijentima i pomoći u povećanju konverzija.

20% popusta na agencijski hosting

Platite manje za agencijski hosting uz ekskluzivni popust od 20% za partnere.
Kako funkcionira

Započnite u tri koraka

01

Prijavite se za minutu

Prijavite se na svoj Hostinger račun, idite na Agency Hub i dovršite korake registracije za Partnerski program.
02

Dobijte odobrenje

Naš partnerski tim pregledava vašu prijavu i pomaže vam s brzom ugradnjom, obično u roku od dva radna dana.
03

Rasti i zaradi

Počnite zarađivati redovite provizije, nabavite svoju značku Hostinger partnera i prijavite se za uvrštavanje u imenik agencija.
Izgradite povjerenje

Pokažite klijentima da ste pouzdani Hostinger partner

Službeno potvrdite putem Hostingera
Prikažite značku na svojoj web stranici
Ukažite potencijalnim klijentima više povjerenja u svoju agenciju
Prijavi se sada
Pokažite klijentima da ste pouzdani Hostinger partner

Nemojte nam samo vjerovati na riječ

Pogledajte što korisnici diljem svijeta kažu o svom iskustvu s Hostingerom.

„Iskreno navodimo Hostinger kao mjerilo za naše inženjere prilikom pružanja podrške.“

Charlie Low & Dale Comley

Charlie Low & Dale Comley

Suosnivači Nohme

„Mogao sam upravljati hostingom, domenom i SSL certifikatom na jednom mjestu, što je bilo stvarno osvježavajuće.“

Owen Phillips

Owen Phillips

Kovački

„Hostinger je najbolji pružatelj hostinga kojeg sam ikad koristio. Podrška je izvrsna, a cijene su nenadmašne.“

Jordi Robert

Jordi Robert

Marketinški stručnjak

„Preporučujem svojim klijentima da migriraju na Hostinger. Sve je jednostavno, a nove značajke izlaze stalno.“

Anna Franques

Anna Franques

Digitalni dizajner i programer

„Zahvaljujući jednostavnoj Hostingerovoj nadzornoj ploči, možemo sami upravljati svojom WordPress web stranicom.“

Elise Hernaez

Elise Hernaez

Vlasnik tvrtke

„Iskreno navodimo Hostinger kao mjerilo za naše inženjere prilikom pružanja podrške.“

Charlie Low & Dale Comley

Charlie Low & Dale Comley

Suosnivači Nohme

„Mogao sam upravljati hostingom, domenom i SSL certifikatom na jednom mjestu, što je bilo stvarno osvježavajuće.“

Owen Phillips

Owen Phillips

Kovački

„Hostinger je najbolji pružatelj hostinga kojeg sam ikad koristio. Podrška je izvrsna, a cijene su nenadmašne.“

Jordi Robert

Jordi Robert

Marketinški stručnjak

„Preporučujem svojim klijentima da migriraju na Hostinger. Sve je jednostavno, a nove značajke izlaze stalno.“

Anna Franques

Anna Franques

Digitalni dizajner i programer

„Zahvaljujući jednostavnoj Hostingerovoj nadzornoj ploči, možemo sami upravljati svojom WordPress web stranicom.“

Elise Hernaez

Elise Hernaez

Vlasnik tvrtke

Često postavljana pitanja o partnerskom programu

Pronađite odgovore na najčešće postavljana pitanja o Hostinger partnerskom programu.

Program je otvoren za web profesionalce koji pružaju usluge drugima - dobrodošli su freelanceri, web agencije i marketinške agencije. Nalazite se u ranom pristupu i za odobrenje morate ispunjavati sve sljedeće uvjete:

  • Hostujte 10+ web stranica na Hostingeru
  • Imajte profesionalnu, postojeću web stranicu s jasnim informacijama o svojim uslugama
  • Koristite poslovnu e-poštu koja odgovara domeni vaše tvrtke (Gmail, Yahoo i drugi generički pružatelji usluga nisu prihvaćeni)
  • Imajte naziv tvrtke koji se može provjeriti putem osnovne web prisutnosti
  • Pošaljite autentičan opis tvrtke, a ne kopiran s nekog drugog mjesta
  • Nemajte povijest suspenzije zbog zlouporabe na Hostingeru
  • Poslujte na tržištu koje Hostinger nije izričito isključio

Za prijavu morate otići na hPanel → Agency Hub → Partnerski program. Prijave se pregledavaju prije odobrenja.

Partnerski program je dublji, dugoročniji odnos. Dobivate javni profil, dolazne potencijalne klijente i pogodnosti koje rastu kako dovodite više klijenata Hostingeru.

  • Mogućnost uvrštavanja u imenik agencija
  • Ponavljajuće provizije od unakrsne prodaje i obnove, ne samo od prve kupnje
  • Dolazni potencijalni klijenti isporučeni na vašu nadzornu ploču Agency Huba
  • Odredišna stranica za preporuke s drugim brendovima i kuponi za preporuke
  • Ekskluzivne ponude za preporuke za klijente koje dovedete
  • 20% popusta na hosting agencije za nove kupnje
  • Značka partnera za vašu vlastitu web stranicu
  • Prioritetna tehnička podrška

Ne. Cijena, opseg i dostava su između vas i klijenta.

Odobreni partneri dobivaju namjensku nadzornu ploču za preporuke u hPanelu (Agency Hub → Preporuke → Moja zarada → Klijenti). Prikazuje sve preporučene klijente, s detaljima o provizijama - kvalificirani, odobreni, preporučeni proizvodi i potpuna povijest događaja - dostupnima klikom na svakog klijenta.

Da. Da biste zadržali status partnera, morate Hostingeru preporučiti najmanje 100 USD prihoda putem programa preporuka. Pad ispod ovog praga dovodi vaš račun u opasnost od uklanjanja iz programa.

Da, bilo kada, putem Agency Huba u hPanelu. Vaš profil u direktoriju se uklanja i dolazni potencijalni klijenti se zaustavljaju.

Postanite pouzdan partner

Prijavite se u Hostinger partnerski program i otključajte nove načine privlačenja klijenata, ostvarivanja redovitih provizija i izgradnje kredibiliteta.

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