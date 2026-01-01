Povećajte prihode i ugled svoje agencije
Partnerske pogodnosti koje pomažu vašoj agenciji da raste
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Pretvorite svaku preporuku u stalni prihod. Zaradite 20% na novim preporukama i 10% na obnavljanju ugovora s klijentima, unakrsnoj prodaji i nadogradnjama.
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Predstavite svoju agenciju u Hostingerovom imeniku agencija i pomozite potencijalnim klijentima da otkriju vaše usluge.
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Prijavite se za minutu
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Nemojte nam samo vjerovati na riječ
„Iskreno navodimo Hostinger kao mjerilo za naše inženjere prilikom pružanja podrške.“
„Mogao sam upravljati hostingom, domenom i SSL certifikatom na jednom mjestu, što je bilo stvarno osvježavajuće.“
„Hostinger je najbolji pružatelj hostinga kojeg sam ikad koristio. Podrška je izvrsna, a cijene su nenadmašne.“
„Preporučujem svojim klijentima da migriraju na Hostinger. Sve je jednostavno, a nove značajke izlaze stalno.“
„Zahvaljujući jednostavnoj Hostingerovoj nadzornoj ploči, možemo sami upravljati svojom WordPress web stranicom.“
„Iskreno navodimo Hostinger kao mjerilo za naše inženjere prilikom pružanja podrške.“
„Mogao sam upravljati hostingom, domenom i SSL certifikatom na jednom mjestu, što je bilo stvarno osvježavajuće.“
„Hostinger je najbolji pružatelj hostinga kojeg sam ikad koristio. Podrška je izvrsna, a cijene su nenadmašne.“
„Preporučujem svojim klijentima da migriraju na Hostinger. Sve je jednostavno, a nove značajke izlaze stalno.“
„Zahvaljujući jednostavnoj Hostingerovoj nadzornoj ploči, možemo sami upravljati svojom WordPress web stranicom.“
Često postavljana pitanja o partnerskom programu
Tko se može prijaviti?
Program je otvoren za web profesionalce koji pružaju usluge drugima - dobrodošli su freelanceri, web agencije i marketinške agencije. Nalazite se u ranom pristupu i za odobrenje morate ispunjavati sve sljedeće uvjete:
- Hostujte 10+ web stranica na Hostingeru
- Imajte profesionalnu, postojeću web stranicu s jasnim informacijama o svojim uslugama
- Koristite poslovnu e-poštu koja odgovara domeni vaše tvrtke (Gmail, Yahoo i drugi generički pružatelji usluga nisu prihvaćeni)
- Imajte naziv tvrtke koji se može provjeriti putem osnovne web prisutnosti
- Pošaljite autentičan opis tvrtke, a ne kopiran s nekog drugog mjesta
- Nemajte povijest suspenzije zbog zlouporabe na Hostingeru
- Poslujte na tržištu koje Hostinger nije izričito isključio
Kako se mogu pridružiti?
Za prijavu morate otići na hPanel → Agency Hub → Partnerski program. Prijave se pregledavaju prije odobrenja.
Po čemu se ovo razlikuje od Programa preporuka?
Partnerski program je dublji, dugoročniji odnos. Dobivate javni profil, dolazne potencijalne klijente i pogodnosti koje rastu kako dovodite više klijenata Hostingeru.
Koje pogodnosti dobivaju partneri?
- Mogućnost uvrštavanja u imenik agencija
- Ponavljajuće provizije od unakrsne prodaje i obnove, ne samo od prve kupnje
- Dolazni potencijalni klijenti isporučeni na vašu nadzornu ploču Agency Huba
- Odredišna stranica za preporuke s drugim brendovima i kuponi za preporuke
- Ekskluzivne ponude za preporuke za klijente koje dovedete
- 20% popusta na hosting agencije za nove kupnje
- Značka partnera za vašu vlastitu web stranicu
- Prioritetna tehnička podrška
Je li Hostinger uključen u posao koji obavljam za klijenta?
Ne. Cijena, opseg i dostava su između vas i klijenta.
Kako mogu pratiti preporučene klijente i provizije?
Odobreni partneri dobivaju namjensku nadzornu ploču za preporuke u hPanelu (Agency Hub → Preporuke → Moja zarada → Klijenti). Prikazuje sve preporučene klijente, s detaljima o provizijama - kvalificirani, odobreni, preporučeni proizvodi i potpuna povijest događaja - dostupnima klikom na svakog klijenta.
Postoji li minimalni uvjet aktivnosti za ostanak u partnerstvu?
Da. Da biste zadržali status partnera, morate Hostingeru preporučiti najmanje 100 USD prihoda putem programa preporuka. Pad ispod ovog praga dovodi vaš račun u opasnost od uklanjanja iz programa.
Mogu li napustiti program?
Da, bilo kada, putem Agency Huba u hPanelu. Vaš profil u direktoriju se uklanja i dolazni potencijalni klijenti se zaustavljaju.