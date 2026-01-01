Envía lo que construyas en Windsurf, más rápido.

Lleva las apps que creas en Windsurf desde el prototipo local hasta el despliegue en producción sin modificar tu flujo de trabajo. Sube tu código al hosting Node.js de Hostinger y tu proyecto se ejecutará con el entorno de ejecución, compilación y configuración necesarios para funcionar de la misma manera en producción. Una vez en producción, tu app se ejecuta en una infraestructura gestionada con disponibilidad garantizada y capacidad para gestionar el tráfico a medida que crece. Dedica menos tiempo al mantenimiento del servidor y más tiempo a perfeccionar el producto que has creado.