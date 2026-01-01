Alojamiento Webflow

Implementa aplicaciones creadas con Webflow, rápidamente.

Dominio gratis durante 1 año
Correo profesional gratis durante 1 año
SSL gestionados gratis
Desde3,79/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Alojamiento webflow

Alojamiento web Clear Webflow, un precio sencillo.

Aloja los sitios web que crees con Webflow en una infraestructura fiable, con la tranquilidad de poder implementarlos y expandirlos sin preocupaciones. Todos los planes incluyen una garantía de reembolso de 30 días.
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Obtén 48 meses por 181,92 € (valorado en 911,52 €). Se renueva por 16,99 €/mes.
5 apps web
Sitios web 50
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 buzones por sitio gratis durante 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis durante 1 año
Certificados SSL administrados
GRATIS
CDN interna global
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Integración de GitHub con implementaciones automáticas
Implementaciones basadas en IDE
NUEVO
Copias de seguridad diarias y bajo demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
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Cloud Startup
20 veces más potencia para tus sitios web con hosting cloud
25,99
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Obtén 48 meses por 383,52 € (valorado en 1.247,52 €). Se renueva por 23,99 €/mes.
10 apps web
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Sitios web ilimitado
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
ilimitado buzones por sitio gratis durante 1 año

El plan Business y además:

Asistencia prioritaria las 24 horas
Obtén más control y estabilidad con una IP dedicada
Gestiona picos de tráfico con un aumento de potencia durante una semana o un mes
Rendimiento de base de datos y límites de conexión superiores
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El precio mostrado es la tarifa mensual sin incluir los impuestos aplicables. El precio total del plan que debes pagar por adelantado incluye la tarifa mensual multiplicada por el número de meses de tu plan más los impuestos aplicables.

Desde diseños de Webflow hasta sitios web en funcionamiento.

Lleva tus proyectos de Webflow del prototipo a producción sin configuraciones adicionales. El alojamiento Node.js de Hostinger proporciona a tu aplicación un entorno de ejecución sencillo, lo que permite que la lógica de backend personalizada, las API y las funcionalidades dinámicas se implementen sin problemas junto con el frontend. Una vez en producción, tu infraestructura se ejecuta en un entorno gestionado diseñado para mantener la fiabilidad a medida que aumenta el tráfico. Esto significa menos tiempo dedicado a la gestión de servidores y más tiempo para perfeccionar la experiencia de usuario.
Alojamiento webflow

Sube tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conecta tu proyecto

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Conéctate a GitHub, sube un archivo ZIP o despliega desde el asistente de código de IA. Tu marco se detecta automáticamente, los comandos de creación se gestionan y todo está listo para publicar.

2. Implementa al instante

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Lanza tu app web en segundos. Servidores, seguridad y escalabilidad, todo resuelto.

3. Gestiona y escala

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Mantén el control y crece con confianza. Supervisa el rendimiento, mapea dominios y vuelve a desplegar automáticamente.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Despliegue local, alcance global.

Elige un servidor o CDN cercano a tu público para optimizar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos y CDN alrededor del mundo, en América, Europa, Asia, Sudáfrica y Australia.
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Preguntas frecuentes sobre el alojamiento de Webflow

Obtén respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los servicios de alojamiento web de Webflow.
Esto implica desplegar un sitio web creado con Webflow en un servidor de producción donde los usuarios puedan acceder a él a través de un dominio. Es importante porque tu aplicación necesita un entorno de ejecución Node.js gestionado, no solo alojamiento en tiempo de diseño, para manejar el código del servidor y el tráfico en tiempo real.
Un VPS te proporciona un servidor Linux básico, por lo que tú mismo instalas y mantienes Node.js, proxies inversos, gestores de procesos y actualizaciones. Con el alojamiento Node.js de Hostinger, estos componentes de infraestructura y entorno de ejecución se gestionan automáticamente, para que puedas desplegar el sitio web en lugar de administrar el servidor.
Sí. Conecta tu cuenta de GitHub, autoriza el repositorio privado y selecciona la rama que deseas desplegar. Después, al realizar cambios en esa rama, se podrán iniciar nuevos despliegues.
Si el tráfico o el uso de recursos superan el límite de tu plan, la aplicación puede ralentizarse o verse limitada temporalmente hasta que actualices tu plan. Hostinger no cobra cargos adicionales inesperados por exceso de tráfico en este producto; en su lugar, cambias a un plan superior cuando necesitas más capacidad.
Despliega el código de tu aplicación desde Git o súbelo desde tu entorno local, y luego apunta tu dominio a la nueva instancia de Hostinger. Si el proyecto ya se ejecuta localmente, asegúrate de que la versión de Node.js y las variables de entorno coincidan antes de redirigir el tráfico.

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