Alojamiento de Vuejs

Implementa aplicaciones Vue.js en minutos, no en horas.

Dominio gratis durante 1 año
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SSL gestionados gratis
Desde3,79/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
alojamiento de Vue.js

Precios de alojamiento web sencillos para Vue.js, sin cargos ocultos.

Aloja tu aplicación Vue.js con total confianza en una infraestructura fiable diseñada para producción. Si no se ajusta a tus necesidades, nuestra garantía de reembolso de 30 días te ofrece total tranquilidad.
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Obtén 48 meses por 181,92 € (valorado en 911,52 €). Se renueva por 16,99 €/mes.
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Sitios web 50
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 buzones por sitio gratis durante 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis durante 1 año
Certificados SSL administrados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración de GitHub con implementaciones automáticas
Implementaciones basadas en IDE
NUEVO
Copias de seguridad diarias y bajo demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
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Cloud Startup
20 veces más potencia para tus sitios web con hosting cloud
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Obtén 48 meses por 383,52 € (valorado en 1.247,52 €). Se renueva por 23,99 €/mes.
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NUEVO
Sitios web ilimitado
4 núcleos de CPU
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100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
ilimitado buzones por sitio gratis durante 1 año

El plan Business y además:

Asistencia prioritaria las 24 horas
Obtén más control y estabilidad con una IP dedicada
Gestiona picos de tráfico con un aumento de potencia durante una semana o un mes
Rendimiento de base de datos y límites de conexión superiores
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El precio mostrado es la tarifa mensual sin incluir los impuestos aplicables. El precio total del plan que debes pagar por adelantado incluye la tarifa mensual multiplicada por el número de meses de tu plan más los impuestos aplicables.

Diseñado para la forma en que Vue.js escala

Implementa tu aplicación Vue.js en un servidor Node.js sin configuración adicional. Sube tu código y tu proyecto se ejecutará en un entorno optimizado para el renderizado del lado del servidor, las llamadas a la API y el proceso de compilación que tu stack requiere. Una vez en producción, el alojamiento no te interferirá, con un tiempo de actividad fiable y capacidad para gestionar el tráfico a medida que tu aplicación crezca. Disfrutarás de una transición más sencilla del desarrollo a la producción, con menos trabajo de gestión de servidores.
alojamiento de Vue.js

Sube tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conecta tu proyecto

1. Conecta tu proyecto

Conéctate a GitHub, sube un archivo ZIP o despliega desde el asistente de código de IA. Tu marco se detecta automáticamente, los comandos de creación se gestionan y todo está listo para publicar.

2. Implementa al instante

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Lanza tu app web en segundos. Servidores, seguridad y escalabilidad, todo resuelto.

3. Gestiona y escala

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Mantén el control y crece con confianza. Supervisa el rendimiento, mapea dominios y vuelve a desplegar automáticamente.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Despliegue local, alcance global.

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Preguntas frecuentes sobre el alojamiento de Vue.js

Obtén respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los servicios de alojamiento de Vue.js.
El alojamiento de Vue.js es un entorno de producción para desplegar y ejecutar aplicaciones Vue, permitiendo así que los usuarios accedan a ellas desde la web. Esto es importante porque, una vez que tu aplicación Vue.js sale del entorno de desarrollo local, necesitas un entorno de ejecución Node.js, gestión de procesos de la aplicación e infraestructura estable.
Con un VPS, usted mismo gestiona el servidor, la versión de Node.js, las actualizaciones de seguridad y la supervisión de procesos. Con nuestro alojamiento Vue.js, nos encargamos de esas tareas de infraestructura y ejecución, para que pueda centrarse en la aplicación en lugar de en la administración del servidor.
Sí. Conecta tu cuenta de GitHub, otorga acceso al repositorio privado y despliega desde la rama que prefieras. Las actualizaciones de los nuevos push se pueden desplegar del mismo modo que con los repositorios públicos.
El tráfico está incluido hasta los límites de tu plan. Si tu aplicación los supera, es posible que debas actualizar a un plan superior; no cobramos cargos adicionales inesperados por picos de tráfico.
Sube la aplicación a un repositorio Git, conéctala a Hostinger e implementa la rama principal. Si tu aplicación ya se ejecuta en otro lugar, puedes migrar primero el código y la configuración del entorno, y luego actualizar el DNS cuando estés listo.

Nos importa tu privacidad

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