Alojamiento en Typedream

Implementa aplicaciones creadas con Typedream en minutos.

Dominio gratis durante 1 año
Correo profesional gratis durante 1 año
SSL gestionados gratis
Desde3,79/mes
Empezar ya
Garantía de reembolso de 30 días
alojamiento de Typedream

Precios sencillos para el alojamiento de Typedream

Implementa las aplicaciones y sitios web que crees con Typedream en un alojamiento web fiable y de confianza. Todos los planes incluyen una garantía de reembolso de 30 días, para que puedas probarlo con total tranquilidad.
Más vendido
-80%
Business
Más herramientas y potencia para crecer
18,99
3,79/mes
Elegir plan
Obtén 48 meses por 181,92 € (valorado en 911,52 €). Se renueva por 16,99 €/mes.
5 apps web
Sitios web 50
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 buzones por sitio gratis durante 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis durante 1 año
Certificados SSL administrados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración de GitHub con implementaciones automáticas
Implementaciones basadas en IDE
NUEVO
Copias de seguridad diarias y bajo demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
-69%
Cloud Startup
20 veces más potencia para tus sitios web con hosting cloud
25,99
7,99/mes
Elegir plan
Obtén 48 meses por 383,52 € (valorado en 1.247,52 €). Se renueva por 23,99 €/mes.
10 apps web
NUEVO
Sitios web ilimitado
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
ilimitado buzones por sitio gratis durante 1 año

El plan Business y además:

Asistencia prioritaria las 24 horas
Obtén más control y estabilidad con una IP dedicada
Gestiona picos de tráfico con un aumento de potencia durante una semana o un mes
Rendimiento de base de datos y límites de conexión superiores
Más vendido
-80%
Business
Más herramientas y potencia para crecer
18,99
3,79/mes
Elegir plan
Obtén 48 meses por 181,92 € (valorado en 911,52 €). Se renueva por 16,99 €/mes.
5 apps web
Sitios web 50
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 buzones por sitio gratis durante 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis durante 1 año
Certificados SSL administrados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración de GitHub con implementaciones automáticas
Implementaciones basadas en IDE
NUEVO
Copias de seguridad diarias y bajo demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
-69%
Cloud Startup
20 veces más potencia para tus sitios web con hosting cloud
25,99
7,99/mes
Elegir plan
Obtén 48 meses por 383,52 € (valorado en 1.247,52 €). Se renueva por 23,99 €/mes.
10 apps web
NUEVO
Sitios web ilimitado
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
ilimitado buzones por sitio gratis durante 1 año

El plan Business y además:

Asistencia prioritaria las 24 horas
Obtén más control y estabilidad con una IP dedicada
Gestiona picos de tráfico con un aumento de potencia durante una semana o un mes
Rendimiento de base de datos y límites de conexión superiores
Ver todo

El precio mostrado es la tarifa mensual sin incluir los impuestos aplicables. El precio total del plan que debes pagar por adelantado incluye la tarifa mensual multiplicada por el número de meses de tu plan más los impuestos aplicables.

Desde la creación en Typedream hasta la publicación del sitio web

Lleva tus sitios web creados con Typedream del prototipo a producción sin un proceso de implementación complicado. Sube el código de tu aplicación a tu proyecto de Typedream y el alojamiento Node.js de Hostinger te ofrece una configuración sencilla para ejecutarla con el entorno de ejecución y el enrutamiento necesarios. Una vez en producción, tu proyecto se ejecuta en una infraestructura gestionada diseñada para mantener la estabilidad a medida que aumenta el tráfico. Te ahorras preocupaciones por el mantenimiento del servidor y tienes la tranquilidad de que tu aplicación puede gestionar usuarios reales sin trabajo adicional de operaciones.
alojamiento de Typedream

Sube tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conecta tu proyecto

1. Conecta tu proyecto

Conéctate a GitHub, sube un archivo ZIP o despliega desde el asistente de código de IA. Tu marco se detecta automáticamente, los comandos de creación se gestionan y todo está listo para publicar.

2. Implementa al instante

2. Implementa al instante

Lanza tu app web en segundos. Servidores, seguridad y escalabilidad, todo resuelto.

3. Gestiona y escala

3. Gestiona y escala

Mantén el control y crece con confianza. Supervisa el rendimiento, mapea dominios y vuelve a desplegar automáticamente.

Ver planes

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Despliegue local, alcance global.

Elige un servidor o CDN cercano a tu público para optimizar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos y CDN alrededor del mundo, en América, Europa, Asia, Sudáfrica y Australia.
Empezar ya
Despliegue local, alcance global.

Preguntas frecuentes sobre el alojamiento de Typedream

Obtén respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los servicios de alojamiento web de Typedream.
El alojamiento de Typedream implica desplegar la aplicación o el sitio web Node.js que creaste con Typedream en un entorno de servidor en vivo. Esto es importante porque tu proyecto necesita un entorno de ejecución, acceso a la red y disponibilidad fuera de tu máquina local antes de que los usuarios puedan acceder a él.
Con un VPS, usted mismo gestiona el sistema operativo, la versión de Node.js, el gestor de procesos, las actualizaciones y la seguridad. Con el alojamiento Node.js de Hostinger, estas tareas del servidor se gestionan automáticamente, por lo que el alojamiento de Typedream es más sencillo de ejecutar y mantener.
Sí. Conecta tu cuenta de GitHub, otorga acceso al repositorio privado y despliega desde la rama que quieras usar. Las actualizaciones de esa rama se podrán desplegar sin necesidad de hacer público el repositorio.
Los planes incluyen límites de recursos específicos, y si tu aplicación los supera, es posible que debas actualizar a un plan superior. No cobramos cargos adicionales inesperados por picos de tráfico, pero tu aplicación podría verse limitada si excede los recursos del plan.
Sube tu proyecto a GitHub, conecta el repositorio en Hostinger y despliega la rama que desees. Si estás migrando desde otro servidor, configura tu aplicación para que utilice las mismas variables de entorno y ajustes de compilación, y luego cambia el tráfico tras verificar el despliegue.

Nos importa tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que el sitio web funcione correctamente y para obtener información sobre cómo interactúas con él, así como para fines de marketing. Al aceptar, aceptas almacenar cookies en tu dispositivo para la orientación, personalización y análisis de anuncios, como se describe en nuestra Política de cookies.