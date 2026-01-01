Diseñado para la forma en que SvelteKit escala

Implementa tu aplicación SvelteKit en un alojamiento Node.js sin trabajo adicional. Sube tu código y Hostinger se encarga de la compilación y la parte del servidor de tu proyecto, garantizando que tus rutas, endpoints y páginas renderizadas funcionen correctamente. Tu aplicación permanece en una infraestructura administrada diseñada para Node.js, con la confiabilidad y la capacidad necesarias para gestionar el crecimiento sin necesidad de un mantenimiento constante del servidor. Esto te ofrece un camino más sencillo desde el desarrollo local hasta la producción, y más tiempo para centrarte en las funcionalidades que ven tus usuarios.