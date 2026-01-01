Alojamiento Svelte

Implementa aplicaciones Svelte en minutos, no en horas.

Dominio gratis durante 1 año
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SSL gestionados gratis
Desde3,79/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
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Alojamiento web sencillo y elegante, precios mensuales transparentes.

Aloja tu aplicación Svelte en una infraestructura fiable diseñada para producción. Implementa con confianza, respaldado por nuestra garantía de reembolso de 30 días.
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Más herramientas y potencia para crecer
18,99
3,79/mes
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Obtén 48 meses por 181,92 € (valorado en 911,52 €). Se renueva por 16,99 €/mes.
5 apps web
Sitios web 50
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 buzones por sitio gratis durante 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis durante 1 año
Certificados SSL administrados
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CDN interna global
GRATIS
Integración de GitHub con implementaciones automáticas
Implementaciones basadas en IDE
NUEVO
Copias de seguridad diarias y bajo demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
-69%
Cloud Startup
20 veces más potencia para tus sitios web con hosting cloud
25,99
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Obtén 48 meses por 383,52 € (valorado en 1.247,52 €). Se renueva por 23,99 €/mes.
10 apps web
NUEVO
Sitios web ilimitado
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
ilimitado buzones por sitio gratis durante 1 año

El plan Business y además:

Asistencia prioritaria las 24 horas
Obtén más control y estabilidad con una IP dedicada
Gestiona picos de tráfico con un aumento de potencia durante una semana o un mes
Rendimiento de base de datos y límites de conexión superiores
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El precio mostrado es la tarifa mensual sin incluir los impuestos aplicables. El precio total del plan que debes pagar por adelantado incluye la tarifa mensual multiplicada por el número de meses de tu plan más los impuestos aplicables.

Diseñado para la forma en que Svelte realiza los envíos.

Implementa tu aplicación Svelte con una configuración sencilla y sin complicaciones. Sube tu código y el alojamiento Node.js de Hostinger te proporciona el entorno de ejecución que tu proyecto necesita para que las páginas carguen rápidamente y la compilación se ejecute con menos configuración manual. Tu aplicación se ejecuta en una infraestructura administrada diseñada para gestionar el tráfico sin ajustes constantes. Esto significa menos tareas de implementación que supervisar y más tiempo dedicado a lanzar funciones que los usuarios realmente puedan usar.
Alojamiento elegante

Sube tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conecta tu proyecto

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Conéctate a GitHub, sube un archivo ZIP o despliega desde el asistente de código de IA. Tu marco se detecta automáticamente, los comandos de creación se gestionan y todo está listo para publicar.

2. Implementa al instante

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Lanza tu app web en segundos. Servidores, seguridad y escalabilidad, todo resuelto.

3. Gestiona y escala

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Mantén el control y crece con confianza. Supervisa el rendimiento, mapea dominios y vuelve a desplegar automáticamente.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Despliegue local, alcance global.

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Preguntas frecuentes sobre el alojamiento de Svelte

Obtén respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los servicios de alojamiento de Svelte.
El alojamiento Svelte es una configuración de alojamiento Node.js para desplegar aplicaciones creadas con Svelte en un servidor en producción. Es importante porque tu aplicación necesita un entorno de ejecución, un proceso de compilación y un flujo de trabajo de despliegue para servir páginas y gestionar las actualizaciones de forma fiable en producción.
Con el alojamiento VPS tradicional, usted mismo gestiona el sistema operativo, Node.js, el gestor de procesos, las actualizaciones y la seguridad. Con el alojamiento Node.js de Hostinger, estas tareas del servidor se gestionan automáticamente, para que pueda centrarse en su aplicación Svelte y el proceso de despliegue.
Sí. Puedes conectar tu cuenta de GitHub, otorgar acceso al repositorio privado y desplegar desde la rama que elijas. Después, al enviar cambios a esa rama, se activarán actualizaciones como en cualquier otro despliegue basado en Git.
Existen límites en los planes de recursos y tráfico, y si tu aplicación supera estos límites, es posible que necesites actualizar tu plan. No aplicamos cargos adicionales inesperados por exceso de uso, pero un tráfico elevado y sostenido debería corresponder a un plan superior.
Sube la aplicación a un repositorio Git, conéctala a Hostinger y configura los comandos de compilación e inicio desde el panel. Si tu aplicación ya se ejecuta localmente, la migración generalmente consiste solo en ajustar las variables de entorno y la configuración de implementación.

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