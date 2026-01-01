Envío de proyectos construidos por Storybook con facilidad

Implementa tu proyecto Storybook con una configuración que simplifica el flujo de trabajo. Sube tu código y el alojamiento Node.js de Hostinger te ofrece una ruta clara desde las compilaciones locales hasta un sitio de documentación en vivo o un entorno de pruebas de componentes, sin necesidad de configuración adicional del servidor. Tu proyecto se ejecuta en una infraestructura administrada diseñada para la confiabilidad, lo que garantiza actualizaciones predecibles y facilita la gestión de picos de tráfico. Esto significa menos tiempo dedicado al mantenimiento de la implementación y más tiempo para perfeccionar los componentes de la interfaz de usuario que tu equipo necesita.