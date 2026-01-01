Lleva proyectos de Replit a producción más rápido

Lleva las aplicaciones y prototipos que creas en Replit del espacio de trabajo a producción sin cambiar tu pila. Sube tu código Node.js a Hostinger y ejecútalo con una configuración que mantiene el despliegue simple, para que tu proyecto esté disponible sin configurar nada más ni tareas de servidor. Una vez desplegada, tu app se ejecuta en una infraestructura administrada creada para mantenerse siempre estable. Obtienes un tiempo de actividad fiable, margen para escalar y pasas menos tiempo manteniendo servidores, para que puedas centrarte en el código que importa.