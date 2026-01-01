Hosting Replit

Despliega apps creadas con Replit en minutos

Dominio gratis durante 1 año
Correo profesional gratis durante 1 año
SSL gestionados gratis
Desde3,79/mes
Empezar ya
Garantía de reembolso de 30 días
hosting replit

Precios mensuales transparentes, sin cargos ocultos

Despliega las apps que crees con Replit en un hosting fiable creado para producción. Pruébalo con total tranquilidad gracias a nuestra garantía de reembolso de 30 días.
Más vendido
-80%
Business
Más herramientas y potencia para crecer
18,99
3,79/mes
Elegir plan
Obtén 48 meses por 181,92 € (valorado en 911,52 €). Se renueva por 16,99 €/mes.
5 apps web
Sitios web 50
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 buzones por sitio gratis durante 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis durante 1 año
Certificados SSL administrados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración de GitHub con implementaciones automáticas
Implementaciones basadas en IDE
NUEVO
Copias de seguridad diarias y bajo demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
-69%
Cloud Startup
20 veces más potencia para tus sitios web con hosting cloud
25,99
7,99/mes
Elegir plan
Obtén 48 meses por 383,52 € (valorado en 1.247,52 €). Se renueva por 23,99 €/mes.
10 apps web
NUEVO
Sitios web ilimitado
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
ilimitado buzones por sitio gratis durante 1 año

El plan Business y además:

Asistencia prioritaria las 24 horas
Obtén más control y estabilidad con una IP dedicada
Gestiona picos de tráfico con un aumento de potencia durante una semana o un mes
Rendimiento de base de datos y límites de conexión superiores
Más vendido
-80%
Business
Más herramientas y potencia para crecer
18,99
3,79/mes
Elegir plan
Obtén 48 meses por 181,92 € (valorado en 911,52 €). Se renueva por 16,99 €/mes.
5 apps web
Sitios web 50
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 buzones por sitio gratis durante 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis durante 1 año
Certificados SSL administrados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración de GitHub con implementaciones automáticas
Implementaciones basadas en IDE
NUEVO
Copias de seguridad diarias y bajo demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
-69%
Cloud Startup
20 veces más potencia para tus sitios web con hosting cloud
25,99
7,99/mes
Elegir plan
Obtén 48 meses por 383,52 € (valorado en 1.247,52 €). Se renueva por 23,99 €/mes.
10 apps web
NUEVO
Sitios web ilimitado
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
ilimitado buzones por sitio gratis durante 1 año

El plan Business y además:

Asistencia prioritaria las 24 horas
Obtén más control y estabilidad con una IP dedicada
Gestiona picos de tráfico con un aumento de potencia durante una semana o un mes
Rendimiento de base de datos y límites de conexión superiores
Ver todo

El precio mostrado es la tarifa mensual sin incluir los impuestos aplicables. El precio total del plan que debes pagar por adelantado incluye la tarifa mensual multiplicada por el número de meses de tu plan más los impuestos aplicables.

Lleva proyectos de Replit a producción más rápido

Lleva las aplicaciones y prototipos que creas en Replit del espacio de trabajo a producción sin cambiar tu pila. Sube tu código Node.js a Hostinger y ejecútalo con una configuración que mantiene el despliegue simple, para que tu proyecto esté disponible sin configurar nada más ni tareas de servidor. Una vez desplegada, tu app se ejecuta en una infraestructura administrada creada para mantenerse siempre estable. Obtienes un tiempo de actividad fiable, margen para escalar y pasas menos tiempo manteniendo servidores, para que puedas centrarte en el código que importa.
hosting replit

Sube tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conecta tu proyecto

1. Conecta tu proyecto

Conéctate a GitHub, sube un archivo ZIP o despliega desde el asistente de código de IA. Tu marco se detecta automáticamente, los comandos de creación se gestionan y todo está listo para publicar.

2. Implementa al instante

2. Implementa al instante

Lanza tu app web en segundos. Servidores, seguridad y escalabilidad, todo resuelto.

3. Gestiona y escala

3. Gestiona y escala

Mantén el control y crece con confianza. Supervisa el rendimiento, mapea dominios y vuelve a desplegar automáticamente.

Ver planes

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Despliegue local, alcance global.

Elige un servidor o CDN cercano a tu público para optimizar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos y CDN alrededor del mundo, en América, Europa, Asia, Sudáfrica y Australia.
Empezar ya
Despliegue local, alcance global.

Preguntas frecuentes: hosting Replit

Respondemos las preguntas más frecuentes sobre los servicios de hosting Replit.
Significa desplegar la app o el sitio web Node.js que creaste en Replit en un servidor de producción al que puedan acceder usuarios reales. Esto es importante porque Replit es excelente para desarrollar, pero un hosting de producción te da el control sobre el tiempo de actividad, los dominios y el comportamiento de despliegue.
Con un VPS, gestionas el sistema operativo, el entorno de ejecución de Node.js, los parches de seguridad y el manejo de procesos por tu cuenta. Con el hosting Node.js de Hostinger, el entorno de ejecución y la infraestructura se gestionan por ti, para que puedas desplegar la aplicación sin tareas de administración de servidores.
Sí. Conecta tu cuenta de GitHub, concede acceso al repositorio privado y despliega desde la rama que desees ejecutar. Las actualizaciones se pueden desplegar desde GitHub sin hacer público el repositorio.
Si tu aplicación supera los límites de tu plan, se pueden restringir los recursos hasta que mejores a un plan superior. No cobramos tarifas sorpresa por exceso de uso durante los picos de tráfico. La limitación principal es la capacidad incluida en tu plan.
Sube tu aplicación a GitHub, conecta el repositorio en Hostinger y despliégala. Si vas a migrar desde una máquina local u otro hosting, asegúrate de que tu versión de Node, las variables de entorno y el comando de inicio coincidan con los de la app antes de redirigir el tráfico.

Nos importa tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que el sitio web funcione correctamente y para obtener información sobre cómo interactúas con él, así como para fines de marketing. Al aceptar, aceptas almacenar cookies en tu dispositivo para la orientación, personalización y análisis de anuncios, como se describe en nuestra Política de cookies.