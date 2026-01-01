Alojamiento de remixes

Implementa aplicaciones Remix más rápido en Hostinger.

Dominio gratis durante 1 año
Correo profesional gratis durante 1 año
SSL gestionados gratis
Desde3,79/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
alojamiento de remixes

Precios mensuales sencillos, sin cargos ocultos.

Aloja tu aplicación Remix con total confianza en una infraestructura fiable diseñada para la producción. Pruébala sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días.
Más vendido
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Business
Más herramientas y potencia para crecer
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3,79/mes
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Obtén 48 meses por 181,92 € (valorado en 911,52 €). Se renueva por 16,99 €/mes.
5 apps web
Sitios web 50
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 buzones por sitio gratis durante 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis durante 1 año
Certificados SSL administrados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración de GitHub con implementaciones automáticas
Implementaciones basadas en IDE
NUEVO
Copias de seguridad diarias y bajo demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
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Cloud Startup
20 veces más potencia para tus sitios web con hosting cloud
25,99
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Obtén 48 meses por 383,52 € (valorado en 1.247,52 €). Se renueva por 23,99 €/mes.
10 apps web
NUEVO
Sitios web ilimitado
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
ilimitado buzones por sitio gratis durante 1 año

El plan Business y además:

Asistencia prioritaria las 24 horas
Obtén más control y estabilidad con una IP dedicada
Gestiona picos de tráfico con un aumento de potencia durante una semana o un mes
Rendimiento de base de datos y límites de conexión superiores
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El precio mostrado es la tarifa mensual sin incluir los impuestos aplicables. El precio total del plan que debes pagar por adelantado incluye la tarifa mensual multiplicada por el número de meses de tu plan más los impuestos aplicables.

Alojamiento de remixes diseñado para la velocidad

Implementa tu aplicación Remix en un alojamiento Node.js sin configuración adicional. Sube tu código y tus rutas, cargadores y acciones se ejecutarán en un entorno listo para servidores, diseñado para aplicaciones web full-stack. Tu proyecto permanece en una infraestructura administrada con la disponibilidad y la capacidad de crecimiento que requiere el tráfico de producción. Esto significa menos tiempo dedicado al mantenimiento del servidor y más tiempo para desarrollar funcionalidades para los usuarios.
alojamiento de remixes

Sube tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conecta tu proyecto

1. Conecta tu proyecto

Conéctate a GitHub, sube un archivo ZIP o despliega desde el asistente de código de IA. Tu marco se detecta automáticamente, los comandos de creación se gestionan y todo está listo para publicar.

2. Implementa al instante

2. Implementa al instante

Lanza tu app web en segundos. Servidores, seguridad y escalabilidad, todo resuelto.

3. Gestiona y escala

3. Gestiona y escala

Mantén el control y crece con confianza. Supervisa el rendimiento, mapea dominios y vuelve a desplegar automáticamente.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Despliegue local, alcance global.

Elige un servidor o CDN cercano a tu público para optimizar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos y CDN alrededor del mundo, en América, Europa, Asia, Sudáfrica y Australia.
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Preguntas frecuentes sobre alojamiento de remixes

Obtén respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los servicios de alojamiento de Remix.
El alojamiento de Remix implica desplegar una aplicación Remix en un entorno Node.js que pueda ejecutar su código de servidor y gestionar tráfico real. Esto es importante porque Remix necesita un entorno de ejecución que admita el manejo completo de las solicitudes, no solo el alojamiento de archivos estáticos.
Con un VPS, usted mismo gestiona el sistema operativo, la versión de Node, el gestor de procesos, las actualizaciones y la seguridad. Con nuestro alojamiento Remix, nos encargamos de la configuración del servidor y del entorno de ejecución, para que pueda implementar la aplicación sin tener que mantener la máquina.
Sí. Conecta tu cuenta de GitHub, otorga acceso al repositorio privado y despliega desde la rama que prefieras. Los futuros push pueden generar nuevas compilaciones del mismo modo que en los repositorios públicos.
No hay cargos adicionales inesperados. Si tu aplicación supera los límites del plan incluido, tendrás que cambiar a un plan superior o ajustar el uso para que el servicio pueda seguir funcionando dentro de los recursos asignados.
Sube tu proyecto Remix a GitHub, conecta el repositorio en Hostinger y despliega la rama que desees. Si estás migrando desde otro servidor, conserva el código de la aplicación y las variables de entorno, y luego redirige el tráfico al nuevo despliegue tras realizar las pruebas.

Nos importa tu privacidad

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