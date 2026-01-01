Aplicaciones de React Router que se mantienen rápidas

Implementa tu aplicación React Router con una configuración que se adapte a tu flujo de trabajo actual. Sube tu código a un servidor Node.js y ejecuta tus rutas, cargadores y lógica del servidor sin configuración adicional, facilitando así la transición del desarrollo local a producción. Tu aplicación permanece en una infraestructura gestionada, diseñada para manejar el tráfico y garantizar una conexión fiable. Esto reduce las tareas de implementación y te permite dedicar más tiempo a la interfaz de usuario, el flujo de datos y las mejoras del producto.