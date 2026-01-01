Diseñado para la forma en que Preact se adapta a las necesidades de cada usuario.

Implementa tu aplicación Preact en un servidor Node.js sin configuración adicional. Sube tu código y el entorno de ejecución se encargará de la aplicación para que tus páginas y componentes se carguen tal como los diseñaste, con una ruta sencilla desde el desarrollo local hasta la producción. Tu proyecto se ejecuta en una infraestructura administrada diseñada para mantener la estabilidad a medida que aumenta el tráfico. Esto reduce las preocupaciones de implementación, mejora la confiabilidad diaria y te permite dedicar más tiempo a desarrollar nuevas funcionalidades en lugar de al mantenimiento del servidor.