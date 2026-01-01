El envío de paquetes se realiza más rápido

Lleva el código que empaquetas con Parcel desde compilaciones locales a despliegues en producción sin modificar tu flujo de trabajo. El alojamiento Node.js de Hostinger facilita la puesta en producción de tu aplicación, permitiéndote lanzar el proyecto con menos pasos de configuración y despliegue. Una vez en línea, tu aplicación se ejecuta en una infraestructura gestionada diseñada para cargas de trabajo Node.js, con disponibilidad y escalabilidad garantizadas a medida que aumenta el tráfico. Dedica menos tiempo al mantenimiento del servidor y más tiempo a perfeccionar el código y las funcionalidades importantes.