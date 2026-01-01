hosting Next.js

Diseñado para la forma en que Next.js escala

Despliega tu app de Next.js sin tener que lidiar con la configuración del servidor. Sube tu código y el hosting Node.js de Hostinger se encarga de la compilación, el entorno de ejecución y el enrutamiento para que las rutas de SSR, ISR y API funcionen como esperas. Tu proyecto también se ejecuta en una infraestructura creada para ofrecer un rendimiento constante y un tiempo de actividad fiable, con capacidad para gestionar el tráfico a medida que crece. Esto te ofrece un atajo hacia la producción y ahorra tiempo dedicado a las tareas de operaciones.