Alojamiento en Nestjs

Implementa aplicaciones NestJS en minutos, no en horas.

Dominio gratis durante 1 año
Correo profesional gratis durante 1 año
SSL gestionados gratis
Desde3,79/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
alojamiento de nestjs

Un único precio, sin cargos ocultos.

Aloja tus aplicaciones NestJS con total confianza en una infraestructura fiable diseñada para producción. Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días.
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Más herramientas y potencia para crecer
18,99
3,79/mes
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Obtén 48 meses por 181,92 € (valorado en 911,52 €). Se renueva por 16,99 €/mes.
5 apps web
Sitios web 50
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 buzones por sitio gratis durante 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis durante 1 año
Certificados SSL administrados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración de GitHub con implementaciones automáticas
Implementaciones basadas en IDE
NUEVO
Copias de seguridad diarias y bajo demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
-69%
Cloud Startup
20 veces más potencia para tus sitios web con hosting cloud
25,99
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Obtén 48 meses por 383,52 € (valorado en 1.247,52 €). Se renueva por 23,99 €/mes.
10 apps web
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Sitios web ilimitado
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
ilimitado buzones por sitio gratis durante 1 año

El plan Business y además:

Asistencia prioritaria las 24 horas
Obtén más control y estabilidad con una IP dedicada
Gestiona picos de tráfico con un aumento de potencia durante una semana o un mes
Rendimiento de base de datos y límites de conexión superiores
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El precio mostrado es la tarifa mensual sin incluir los impuestos aplicables. El precio total del plan que debes pagar por adelantado incluye la tarifa mensual multiplicada por el número de meses de tu plan más los impuestos aplicables.

Alojamiento listo para producción para NestJS

Implementa tu aplicación NestJS con una configuración que se adapta a la forma en que se construyen y distribuyen los proyectos Node.js. Sube tu código y Hostinger se encarga del entorno de ejecución para que los controladores, servicios y API estén listos para funcionar sin necesidad de configuración adicional del servidor. Tu proyecto permanece en una infraestructura diseñada para la confiabilidad, con capacidad para gestionar el tráfico a medida que crece. Esto te permite dedicar menos tiempo al mantenimiento y más tiempo a implementar las actualizaciones de tu aplicación.
alojamiento de nestjs

Sube tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conecta tu proyecto

1. Conecta tu proyecto

Conéctate a GitHub, sube un archivo ZIP o despliega desde el asistente de código de IA. Tu marco se detecta automáticamente, los comandos de creación se gestionan y todo está listo para publicar.

2. Implementa al instante

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Lanza tu app web en segundos. Servidores, seguridad y escalabilidad, todo resuelto.

3. Gestiona y escala

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Mantén el control y crece con confianza. Supervisa el rendimiento, mapea dominios y vuelve a desplegar automáticamente.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Despliegue local, alcance global.

Elige un servidor o CDN cercano a tu público para optimizar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos y CDN alrededor del mundo, en América, Europa, Asia, Sudáfrica y Australia.
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Preguntas frecuentes sobre el alojamiento de Nestjs

Obtén respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los servicios de alojamiento de Nestjs.
El alojamiento de NestJS es el entorno donde se implementa y ejecuta la aplicación NestJS para que pueda recibir tráfico real a través de internet. Es importante porque la aplicación necesita un entorno de ejecución Node.js gestionado, administración de procesos y recursos suficientes para permanecer en línea después de la implementación.
Con un VPS, usted mismo gestiona el servidor, la versión de Node.js, el gestor de procesos, las actualizaciones y la seguridad. Con nuestro alojamiento NestJS, nos encargamos de todo esto, para que pueda implementar la aplicación sin tener que configurar todo el servidor.
Sí. Conecta tu cuenta de GitHub, otorga acceso al repositorio privado y selecciona la rama que deseas implementar. Después, podrás implementar actualizaciones a partir de nuevos pushes, igual que con un repositorio público.
Los planes incluyen límites de recursos, por lo que si tu aplicación los supera, es posible que debas actualizar tu plan en lugar de pagar cargos adicionales inesperados. Si el tráfico aumenta repentinamente, la principal limitación será la capacidad de CPU, memoria y aplicación de tu plan.
Sube tu proyecto NestJS a GitHub o importa el repositorio existente, luego conéctalo a Hostinger y configura el comando de inicio y las variables de entorno. Si vienes de otro proveedor de hosting, copia primero tu configuración y los ajustes de la base de datos, y luego implementa el mismo código fuente aquí.

Nos importa tu privacidad

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