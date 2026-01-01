Hosting para Lovable

Despliega tus apps de Lovable en minutos

Dominio gratis durante 1 año
Correo profesional gratis durante 1 año
SSL gestionados gratis
Desde3,79/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Hosting para Lovable

Precios claros y sin sorpresas

Despliega las apps que creas con Lovable en una infraestructura fiable. Todos los planes incluyen garantía de reembolso de 30 días, para que puedas probarlo con tranquilidad.
Más vendido
-80%
Business
Más herramientas y potencia para crecer
18,99
3,79/mes
Elegir plan
Obtén 48 meses por 181,92 € (valorado en 911,52 €). Se renueva por 16,99 €/mes.
5 apps web
Sitios web 50
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 buzones por sitio gratis durante 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis durante 1 año
Certificados SSL administrados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración de GitHub con implementaciones automáticas
Implementaciones basadas en IDE
NUEVO
Copias de seguridad diarias y bajo demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
-69%
Cloud Startup
20 veces más potencia para tus sitios web con hosting cloud
25,99
7,99/mes
Elegir plan
Obtén 48 meses por 383,52 € (valorado en 1.247,52 €). Se renueva por 23,99 €/mes.
10 apps web
NUEVO
Sitios web ilimitado
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
ilimitado buzones por sitio gratis durante 1 año

El plan Business y además:

Asistencia prioritaria las 24 horas
Obtén más control y estabilidad con una IP dedicada
Gestiona picos de tráfico con un aumento de potencia durante una semana o un mes
Rendimiento de base de datos y límites de conexión superiores
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El precio mostrado es la tarifa mensual sin incluir los impuestos aplicables. El precio total del plan que debes pagar por adelantado incluye la tarifa mensual multiplicada por el número de meses de tu plan más los impuestos aplicables.

De tu proyecto en Lovable a una app online

Convierte lo que creas con Lovable en una app online lista para producción, sin configuraciones extra. Con el hosting Node.js de Hostinger, puedes pasar de un prototipo a una app online de forma sencilla: haz push de tu código y Hostinger se encarga de poner el proyecto en marcha. Una vez desplegada, tu app se ejecuta en una infraestructura gestionada para que funcione de forma estable. Así dedicas menos tiempo al mantenimiento del servidor y más tiempo a mejorar tu app y lanzar nuevas funcionalidades para tus usuarios.
Anfitrión encantador

Sube tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conecta tu proyecto

1. Conecta tu proyecto

Conéctate a GitHub, sube un archivo ZIP o despliega desde el asistente de código de IA. Tu marco se detecta automáticamente, los comandos de creación se gestionan y todo está listo para publicar.

2. Implementa al instante

2. Implementa al instante

Lanza tu app web en segundos. Servidores, seguridad y escalabilidad, todo resuelto.

3. Gestiona y escala

3. Gestiona y escala

Mantén el control y crece con confianza. Supervisa el rendimiento, mapea dominios y vuelve a desplegar automáticamente.

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Despliegue local, alcance global.

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Preguntas frecuentes: hosting para Lovable

Respondemos las preguntas más frecuentes sobre el hosting para Lovable.
El hosting para Lovable te permite desplegar la app Node.js que has creado con Lovable en un servidor activo para que los usuarios puedan acceder a ella. Lovable sirve para crear la app, pero el hosting aporta el entorno de ejecución, el tiempo de actividad y el acceso público que necesita para funcionar en producción.
Con un VPS, tienes que ocuparte del sistema operativo, el entorno de ejecución de Node.js, el gestor de procesos, las actualizaciones y la seguridad. Con el hosting Node.js de Hostinger, esas tareas del servidor quedan resueltas para que puedas centrarte en la app que has creado con Lovable.
Sí. Conecta tu cuenta de GitHub, da acceso al repositorio privado y despliega la rama que quieras. Después, podrás incorporar actualizaciones desde ese mismo repositorio sin hacer público el código.
Sí. Cada plan tiene límites de recursos y, si tu app los supera, quizá tengas que mejorar el plan. No cobramos cargos ocultos por picos de tráfico inesperados, pero conviene elegir un plan que se ajuste al uso previsto.
Sube tu app de Lovable a GitHub, conecta el repositorio en Hostinger y despliégala. Si vienes de otro proveedor de hosting, normalmente puedes reutilizar la misma base de código y las variables de entorno, lo que simplifica la configuración.

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