De tu proyecto en Lovable a una app online

Convierte lo que creas con Lovable en una app online lista para producción, sin configuraciones extra. Con el hosting Node.js de Hostinger, puedes pasar de un prototipo a una app online de forma sencilla: haz push de tu código y Hostinger se encarga de poner el proyecto en marcha. Una vez desplegada, tu app se ejecuta en una infraestructura gestionada para que funcione de forma estable. Así dedicas menos tiempo al mantenimiento del servidor y más tiempo a mejorar tu app y lanzar nuevas funcionalidades para tus usuarios.