Alojamiento en Google AI Studio

Implementa aplicaciones creadas con Google AI Studio en minutos.

Dominio gratis durante 1 año
Correo profesional gratis durante 1 año
SSL gestionados gratis
Desde3,79/mes
Empezar ya
Garantía de reembolso de 30 días
alojamiento de Google AI Studio

Precios sencillos para el alojamiento de Google AI Studio

Aloja las apps que crees con Google AI Studio en una infraestructura fiable diseñada para producción. Todos los planes incluyen nuestra garantía de reembolso de 30 días, para que puedas probarlo con total tranquilidad.
Más vendido
-80%
Business
Más herramientas y potencia para crecer
18,99
3,79/mes
Elegir plan
Obtén 48 meses por 181,92 € (valorado en 911,52 €). Se renueva por 16,99 €/mes.
5 apps web
Sitios web 50
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 buzones por sitio gratis durante 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis durante 1 año
Certificados SSL administrados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración de GitHub con implementaciones automáticas
Implementaciones basadas en IDE
NUEVO
Copias de seguridad diarias y bajo demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
-69%
Cloud Startup
20 veces más potencia para tus sitios web con hosting cloud
25,99
7,99/mes
Elegir plan
Obtén 48 meses por 383,52 € (valorado en 1.247,52 €). Se renueva por 23,99 €/mes.
10 apps web
NUEVO
Sitios web ilimitado
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
ilimitado buzones por sitio gratis durante 1 año

El plan Business y además:

Asistencia prioritaria las 24 horas
Obtén más control y estabilidad con una IP dedicada
Gestiona picos de tráfico con un aumento de potencia durante una semana o un mes
Rendimiento de base de datos y límites de conexión superiores
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El precio mostrado es la tarifa mensual sin incluir los impuestos aplicables. El precio total del plan que debes pagar por adelantado incluye la tarifa mensual multiplicada por el número de meses de tu plan más los impuestos aplicables.

De Google AI Studio a la aplicación en vivo rápidamente

Lleva las aplicaciones y prototipos que creas en Google AI Studio de las pruebas locales a un entorno Node.js en producción sin modificar tu flujo de trabajo. Sube tu código y Hostinger se encarga de la ejecución y el despliegue para que tu proyecto esté listo para usuarios reales con una configuración mínima. Una vez en producción, tu aplicación se ejecuta en una infraestructura gestionada diseñada para garantizar una disponibilidad constante y con capacidad de crecimiento a medida que aumenta el tráfico. Dedicas menos tiempo al mantenimiento del servidor y más tiempo a perfeccionar las funcionalidades de las que depende tu plataforma.
alojamiento de Google AI Studio

Sube tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conecta tu proyecto

1. Conecta tu proyecto

Conéctate a GitHub, sube un archivo ZIP o despliega desde el asistente de código de IA. Tu marco se detecta automáticamente, los comandos de creación se gestionan y todo está listo para publicar.

2. Implementa al instante

2. Implementa al instante

Lanza tu app web en segundos. Servidores, seguridad y escalabilidad, todo resuelto.

3. Gestiona y escala

3. Gestiona y escala

Mantén el control y crece con confianza. Supervisa el rendimiento, mapea dominios y vuelve a desplegar automáticamente.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Despliegue local, alcance global.

Elige un servidor o CDN cercano a tu público para optimizar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos y CDN alrededor del mundo, en América, Europa, Asia, Sudáfrica y Australia.
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Preguntas frecuentes sobre el alojamiento de Google AI Studio

Obtén respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los servicios de alojamiento de Google AI Studio.
Esto significa desplegar la aplicación o el sitio web Node.js que creaste con Google AI Studio en un servidor en vivo para que los usuarios puedan acceder a él. Google AI Studio es una herramienta de desarrollo, no algo que se aloje directamente.
Con el alojamiento VPS, usted mismo gestiona el servidor, las actualizaciones del sistema operativo, la versión de Node.js, el gestor de procesos y la seguridad. Con el alojamiento Node.js de Hostinger, estas tareas de la plataforma se gestionan automáticamente, para que pueda centrarse en la aplicación que ha desarrollado.
Sí. Conecta tu cuenta de GitHub, otorga acceso al repositorio privado y despliega desde la rama que prefieras. Las actualizaciones se pueden implementar desde Git de la misma manera que con un repositorio público.
Los planes incluyen límites de recursos definidos, y si tu aplicación los supera, puede ralentizarse o necesitar un plan superior. No aplicamos cargos adicionales inesperados por picos de tráfico normales; si necesitas más capacidad, actualizas tu plan.
Sube la aplicación a GitHub, conecta el repositorio en Hostinger y despliega la rama que desees. Si ya se está ejecutando en otro lugar, puedes usar el mismo código fuente aquí con cambios mínimos, siempre que cumpla con los requisitos de alojamiento de Node.js.

Nos importa tu privacidad

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