Alojamiento Fastify sin cuellos de botella

Implementa tu aplicación Fastify con una configuración que simplifica el proceso desde el código hasta la producción. Sube tu proyecto, inicia el entorno de ejecución de Node.js y ejecuta APIs o sitios web sin perder tiempo en configuraciones de servidor personalizadas. Tu aplicación permanece en un alojamiento gestionado diseñado para la fiabilidad, por lo que el crecimiento del tráfico y el mantenimiento rutinario se gestionan con menos trabajo manual. Esto te proporciona un proceso de implementación más limpio y más tiempo para centrarte en las rutas, la lógica y las funcionalidades importantes.