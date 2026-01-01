Alojamiento del cursor

Implementa aplicaciones creadas con Cursor AI en minutos.

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alojamiento del cursor

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Implementa las aplicaciones que desarrolles con Cursor AI en un alojamiento web fiable y de confianza. Todos los planes incluyen una garantía de reembolso de 30 días, para que puedas probarlo con total tranquilidad.
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Obtén 48 meses por 181,92 € (valorado en 911,52 €). Se renueva por 16,99 €/mes.
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Sitios web 50
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 buzones por sitio gratis durante 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
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Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis durante 1 año
Certificados SSL administrados
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Integración de GitHub con implementaciones automáticas
Implementaciones basadas en IDE
NUEVO
Copias de seguridad diarias y bajo demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
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Cloud Startup
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4 núcleos de CPU
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ilimitado buzones por sitio gratis durante 1 año

El plan Business y además:

Asistencia prioritaria las 24 horas
Obtén más control y estabilidad con una IP dedicada
Gestiona picos de tráfico con un aumento de potencia durante una semana o un mes
Rendimiento de base de datos y límites de conexión superiores
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El precio mostrado es la tarifa mensual sin incluir los impuestos aplicables. El precio total del plan que debes pagar por adelantado incluye la tarifa mensual multiplicada por el número de meses de tu plan más los impuestos aplicables.

Envía lo que construyas en Cursor AI, más rápido.

Lleva las apps que creas con Cursor AI desde archivos locales a un entorno Node.js en producción sin cambiar tu flujo de trabajo. Sube tu código y Hostinger se encarga de la configuración para que tu proyecto esté listo para ejecutarse con menos complicaciones y pasos de implementación más sencillos. Una vez en producción, tu app se ejecuta en una infraestructura gestionada diseñada para cargas de trabajo Node.js, con disponibilidad y escalabilidad garantizadas. Esto te ofrece un camino más simple desde el prototipo hasta la producción, mientras te concentras en el código en tu editor.
alojamiento del cursor

Sube tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conecta tu proyecto

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Conéctate a GitHub, sube un archivo ZIP o despliega desde el asistente de código de IA. Tu marco se detecta automáticamente, los comandos de creación se gestionan y todo está listo para publicar.

2. Implementa al instante

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Lanza tu app web en segundos. Servidores, seguridad y escalabilidad, todo resuelto.

3. Gestiona y escala

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Mantén el control y crece con confianza. Supervisa el rendimiento, mapea dominios y vuelve a desplegar automáticamente.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Despliegue local, alcance global.

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Preguntas frecuentes sobre el alojamiento de cursores

Obtén respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los servicios de alojamiento de Cursor.
Esto implica desplegar la aplicación Node.js que creas en Cursor AI en un servidor en producción donde los usuarios puedan acceder a ella. Esto es importante porque Cursor AI te ayuda a escribir código, pero el alojamiento es lo que mantiene la aplicación funcionando en producción.
Con un VPS, usted mismo gestiona el sistema operativo, el entorno de ejecución de Node.js, el gestor de procesos, las actualizaciones y la seguridad. Con el alojamiento de Node.js de Hostinger, el trabajo del servidor se gestiona automáticamente, para que pueda centrarse en la aplicación desarrollada con Cursor AI.
Sí. Conecta tu cuenta de GitHub, otorga acceso al repositorio privado y despliega desde la rama que prefieras. Puedes mantener el repositorio privado durante todo el proceso.
Tu plan incluye una cantidad fija de recursos, y si tu aplicación supera dicha cantidad, deberás actualizarlo. No cobramos cargos adicionales inesperados por picos de tráfico, pero un uso elevado y sostenido podría requerir un plan superior.
Sube tu proyecto a GitHub o carga el código, luego conéctalo a Hostinger e implementa la aplicación Node.js. Si estás migrando desde otro servidor, utiliza la misma configuración de la aplicación, las variables de entorno y los comandos de compilación en la nueva implementación.

Nos importa tu privacidad

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