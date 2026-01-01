Pasa tus proyectos de Claude Code a producción más rápido

Publica las apps y prototipos que creas con Claude Code sin cambiar tu flujo de trabajo. Haz push de tu proyecto Node.js y Hostinger se encarga del entorno de ejecución y del despliegue para que puedas pasar del desarrollo local a producción sin configuraciones extra. Una vez online, tu proyecto se ejecuta en una infraestructura gestionada, con un tiempo de actividad estable y margen para crecer. Al tener la parte del servidor resuelta, dedicas menos tiempo a mantener servidores y más tiempo a mejorar el código y las funcionalidades que ya has lanzado.