alojamiento Angular

Diseñado para el rendimiento de las aplicaciones Angular

Implementa tu aplicación Angular en un alojamiento Node.js sin necesidad de configurar servidores adicionales. Sube tu proyecto y Hostinger se encarga del entorno de ejecución y la implementación para que tu sitio web o aplicación se publique con mayor fluidez. Tu aplicación se ejecuta en una infraestructura gestionada diseñada para mantener la fiabilidad ante cambios en el tráfico, lo que te permite dedicar menos tiempo al mantenimiento y más tiempo a lanzar actualizaciones. Esto te ofrece un camino más sencillo desde el código hasta la producción, con un alojamiento que no interfiere en tu trabajo.