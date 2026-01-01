Alojamiento Angular

Implementa aplicaciones Angular con alojamiento Node.js que se adapta a tus necesidades.

Dominio gratis durante 1 año
Correo profesional gratis durante 1 año
SSL gestionados gratis
Desde3,79/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
alojamiento Angular

Precios sencillos para el alojamiento de Angular

Aloja tu aplicación Angular en una infraestructura fiable diseñada para producción. Si no se ajusta a tus necesidades, nuestra garantía de reembolso de 30 días te ofrece total tranquilidad.
Más vendido
-80%
Business
Más herramientas y potencia para crecer
18,99
3,79/mes
Elegir plan
Obtén 48 meses por 181,92 € (valorado en 911,52 €). Se renueva por 16,99 €/mes.
5 apps web
Sitios web 50
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 buzones por sitio gratis durante 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis durante 1 año
Certificados SSL administrados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración de GitHub con implementaciones automáticas
Implementaciones basadas en IDE
NUEVO
Copias de seguridad diarias y bajo demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
-69%
Cloud Startup
20 veces más potencia para tus sitios web con hosting cloud
25,99
7,99/mes
Elegir plan
Obtén 48 meses por 383,52 € (valorado en 1.247,52 €). Se renueva por 23,99 €/mes.
10 apps web
NUEVO
Sitios web ilimitado
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
ilimitado buzones por sitio gratis durante 1 año

El plan Business y además:

Asistencia prioritaria las 24 horas
Obtén más control y estabilidad con una IP dedicada
Gestiona picos de tráfico con un aumento de potencia durante una semana o un mes
Rendimiento de base de datos y límites de conexión superiores
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El precio mostrado es la tarifa mensual sin incluir los impuestos aplicables. El precio total del plan que debes pagar por adelantado incluye la tarifa mensual multiplicada por el número de meses de tu plan más los impuestos aplicables.

Diseñado para el rendimiento de las aplicaciones Angular

Implementa tu aplicación Angular en un alojamiento Node.js sin necesidad de configurar servidores adicionales. Sube tu proyecto y Hostinger se encarga del entorno de ejecución y la implementación para que tu sitio web o aplicación se publique con mayor fluidez. Tu aplicación se ejecuta en una infraestructura gestionada diseñada para mantener la fiabilidad ante cambios en el tráfico, lo que te permite dedicar menos tiempo al mantenimiento y más tiempo a lanzar actualizaciones. Esto te ofrece un camino más sencillo desde el código hasta la producción, con un alojamiento que no interfiere en tu trabajo.
alojamiento Angular

Sube tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conecta tu proyecto

1. Conecta tu proyecto

Conéctate a GitHub, sube un archivo ZIP o despliega desde el asistente de código de IA. Tu marco se detecta automáticamente, los comandos de creación se gestionan y todo está listo para publicar.

2. Implementa al instante

2. Implementa al instante

Lanza tu app web en segundos. Servidores, seguridad y escalabilidad, todo resuelto.

3. Gestiona y escala

3. Gestiona y escala

Mantén el control y crece con confianza. Supervisa el rendimiento, mapea dominios y vuelve a desplegar automáticamente.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Despliegue local, alcance global.

Elige un servidor o CDN cercano a tu público para optimizar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos y CDN alrededor del mundo, en América, Europa, Asia, Sudáfrica y Australia.
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Preguntas frecuentes sobre alojamiento de Angular

Obtén respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los servicios de alojamiento de Angular.
El alojamiento de Angular es el entorno de producción donde la aplicación o el sitio web que creaste con Node.js y Angular se ejecuta para usuarios reales. Es importante porque necesitas un servidor que pueda gestionar el despliegue, las dependencias en tiempo de ejecución, el enrutamiento y la disponibilidad fuera de tu máquina local.
Con un VPS, usted mismo gestiona el sistema operativo, la versión de Node.js, la administración de procesos, las actualizaciones y la seguridad. Con el alojamiento Node.js de Hostinger, la plataforma se encarga de la capa del servidor para que pueda implementar su aplicación Angular sin tener que mantener toda la máquina.
Sí. Conecta tu cuenta de GitHub, autoriza el acceso al repositorio privado y despliega desde la rama que prefieras. Podrás descargar las actualizaciones desde el mismo repositorio privado después de cada envío.
Si el tráfico supera los límites de tu plan, las solicitudes podrían restringirse o el rendimiento podría degradarse hasta que actualices tu plan. Hostinger no oculta esto con facturación por exceso de consumo poco clara; la capacidad está vinculada al plan que elijas.
Sube tu proyecto a GitHub o importa el código existente, luego conecta el repositorio en Hostinger y despliega la aplicación. Si migras desde otro proveedor de hosting, configura tu dominio para que apunte a la nueva aplicación después del despliegue y verifica las variables de entorno y la configuración de compilación.

Nos importa tu privacidad

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