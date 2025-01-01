La impresión bajo demanda significa que los productos se fabrican solo una vez que alguien hace un pedido. La sincronización de productos entre Printful y el Creador de páginas web de Hostinger hace que este proceso sea muy sencillo.

Cuando un cliente pide un producto, Printful lo imprime y lo envía, lo que te ahorra dinero en inventario, comisiones por transacción y logística. Este proceso entre Hostinger y Printful está completamente automatizado, lo que significa que no tienes que mover ni un dedo.