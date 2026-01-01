Marketing app templates

Las plantillas de apps de marketing son diseños de apps web prediseñados pensados para crear herramientas que ayudan a planificar, crear y gestionar actividades de marketing: desde programadores de redes sociales y calendarios de contenidos hasta generadores de UTM y creadores de entradas de blog.

Ofrecen una estructura inicial que se puede personalizar y potenciar con la IA integrada del Creador con IA (sin necesidad de cuentas de terceros ni de configuración técnica) para crear tus propias herramientas de marketing.