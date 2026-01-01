Despliega Paperclip con una instalación de un solo clic.
Plataforma de orquestación de IA de código abierto para construir organizaciones de agentes autónomos con roles definidos, jerarquías de objetivos y controles de presupuesto.
Elige un plan VPS para Paperclip
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Paperclip
Paperclip es una plataforma de orquestación autoalojada que le permite construir y gestionar organizaciones autónomas impulsadas por IA. En lugar de hacer malabares con chatbots individuales, Paperclip asigna a sus agentes de IA roles definidos, líneas de reporte y jerarquías de objetivos para que trabajen juntos hacia objetivos empresariales compartidos. Usted establece presupuestos mensuales por agente, mantiene registros de auditoría inmutables de cada decisión y conserva la capacidad de anulación a nivel de junta directiva en todo momento.
Ejecutar Paperclip en su propio VPS mantiene los datos empresariales sensibles, la memoria del agente y las credenciales de la API completamente en su infraestructura. Usted aporta sus propias claves API para Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor o cualquier entorno de ejecución de agente personalizado, sin recargos intermedios en los costos del modelo y sin necesidad de una suscripción SaaS externa.
Funciones clave de Paperclip
Organigramas Jerárquicos
Defina los roles, títulos y líneas de reporte de los agentes que reflejen una estructura empresarial real, permitiendo una operación autónoma coordinada entre departamentos.
Sistema de Cascada de Metas
Rastree las tareas desde la misión de la empresa, pasando por los objetivos del equipo, hasta las asignaciones individuales de los agentes, asegurando que cada acción del agente esté alineada con los objetivos comerciales de alto nivel.
Controles de presupuesto por agente
Establezca límites de gasto mensual de API por agente con pausa automática al 100% y advertencias suaves al 80%, evitando costos descontrolados sin supervisión manual.
Registro de auditoría inmutable
Cada acción del agente y llamada a la herramienta se registra en un sistema de tickets a prueba de manipulaciones, lo que le brinda total transparencia y responsabilidad para las decisiones autónomas.
Trae tu propio agente
Compatible con Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor, Codex, y cualquier script personalizado con una interfaz de latido, para que elijas el mejor modelo para cada rol sin ataduras.
Aislamiento multiempresarial
Ejecute organizaciones de IA separadas para múltiples empresas desde una única implementación, con aislamiento completo de datos entre cada compañía.
¿Por qué ejecutar Paperclip en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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